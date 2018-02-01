Gebze Darıca metro hattı ihalesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ön yeterlilik ihalesinde Osmangazi Köprüsü, hızlı demiryolu, metro inşaatları gibi önemli projelerde yer alan firmaların da aralarında bulunduğu 15 konsorsiyumun gönderdiği dosyalar incelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ihale sonrası gazetecilere yaptığı değerlendirmede, kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bugüne kadar yapılan en büyük ihale olduğunu bildirdi.

Gebze-Darıca metrosunun kent için önemli bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Bayram, "15,6 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşan işin ön yeterlilik ihalesini gerçekleştirdik. İhaleye 15 firma dosya vererek katıldı, bu firmaların yeterlilik alan 7'si ikinci aşamaya geçecek." dedi.

Bayram, "Osmangazi Köprüsü'nü yapan, Hızlı Demiryolu inşaatını yapan, İstanbul'da metro inşaatı yapan önemli firmalar ihalemize katıldı. İşini bilen firmalar. İhale Komisyonu bu firmalar içinden 7'sini belirleyecek, kısa sürede de ihalenin ikinci aşamasını tamamlayıp bu senenin ilk yarısında metro inşasına başlamayı istiyoruz. Bu ihale, büyükşehir olarak belli barajları aştığımızı, belli yeterliliğe geldiğimizi, uzmanlaştığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Bayram, metro ağının İstanbul metrosuyla da entegre olacağını vurguladı.

Gebze-Darıca metrosunun, kuzey güney istikametinde İstanbul'la entegrasyonunu ilk etapta ortak nokta Gebze Marmaray istasyonuyla sağlayacaklarını belirten Bayram, "Daha sonra da Gebze Organize Sanayi Bölgesi istasyonu Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul sınırına kadar, o bölgede Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar götüreceğiz. Metromuzu en az iki noktadan İstanbul sistemine bağlamayı, entegrasyonu hedefliyoruz.'' değerlendirmesini yaptı.

- Proje maliyeti

Bayram, metronun 5 yıla yakın bir sürede hizmete alınmasını ön gördüklerini dile getirerek, "Finansmanını Büyükşehir Belediyesi olarak sağlayacağız, bu önemli bir aşamadır. Hesabımıza göre yaklaşık aylık 50 milyon lira civarında hak ediş ödemesi gerçekleştirilecek. Tek bir projede bu kadar büyük, yıllık 500 milyon lira civarında ödeme önemli bir finans hadisesidir. Hem teknik hem finansman bakımından büyük bir iştir. Bu proje her anlamda Kocaeli'nin bir üst lige çıktığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Bayram, sonraki aşamada da Körfez'den başlayacak ve Kartepe'ye kadar uzanacak İzmit Metro projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.