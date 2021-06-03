Gebze Denizli Göleti’nde Çevre Günü Etkinliği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Denizli Göleti’nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar farkındalık yürüyüşü ve göl çevresinde mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz, “Temiz bulduğumuz yeri temiz bırakalım. Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapalım. Doğaya ne kadar sahip çıkarsak ve korursak o da bize o kadar cömert davranacaktır” dedi

Gebze Belediyesi’nden Denizli’de Dünya Çevre Günü etkinliği. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Denizli Göleti çevresinde düzenlenen etkinliğe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Mermerciler OSB Başkanı Haluk Sekban, Tempo Spor Kulübü Başkanı Recep Civelek ve kulüp sporcuları, Özel Adem Ceylan Final Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Denizli Göleti etrafında yapılan farkındalık yürüyüşünün ardından ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve katılımcılar tarafından gölet çevresinde mıntıka temizliği yapıldığı Dünya Çevre günü etkinliğinde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

DOĞAMIZI KORUYALIM

Çevre Günü etkinliklerinin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Herkesi saygıyla selamlıyorum. Etkinliğimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dünya Çevre Günü tüm insanlığa hayırlı olsun. Çevre duyarlılığını arttırmak ve farkındalık oluşturmak adına, Gebze’mizin değerlerinden Denizli Göleti’nde bir araya geldik. Topladığımız atıklar gösteriyor ki burayı temiz ve düzenli kullanmamışız ne yazık ki. Değerli kullanıcılara sesleniyorum nasıl bulduysanız öyle bırakalım. Temiz bulduğumuz yeri temiz bırakalım. Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapalım. Doğaya ne kadar sahip çıkarsak ve korursak o da bize o kadar cömert davranacaktır. Sıfır atık çalışmalarında öncülük eden Gebze Belediyesi olarak çevre duyarlılığı ve farkındalık için bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

HER GÜN ÇEVRE GÜNÜ

Tüm destekçilerimize ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de, “Bu güzel etkinliğimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katılımcılara. Doğadan istifade eden arkadaşlarımız çöplerini doğaya kirletmeyecek şekilde yanlarında götürsünler isteriz. Çevremizi kirletmeyelim. Her gün çevre günüymüş gibi davranmalı doğaya saygılı olmalıyız. Sayın başkanımıza ve katılımcılara farkındalık etkinliği için teşekkür ediyorum” dedi.















































