banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Denizli Göleti’nde Çevre Günü Etkinliği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Denizli Göleti’nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar farkındalık yürüyüşü ve göl çevresinde mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz, “Temiz bulduğumuz yeri temiz bırakalım. Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapalım. Doğaya ne kadar sahip çıkarsak ve korursak o da bize o kadar cömert davranacaktır” dedi

Gebze Denizli Göleti'nde Çevre Günü Etkinliği

03 Haziran 2021 Perşembe 16:40


 

Gebze Belediyesi’nden Denizli’de Dünya Çevre Günü etkinliği. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Denizli Göleti çevresinde düzenlenen etkinliğe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Mermerciler OSB Başkanı Haluk Sekban, Tempo Spor Kulübü Başkanı Recep Civelek ve kulüp sporcuları, Özel Adem Ceylan Final Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Denizli Göleti etrafında yapılan farkındalık yürüyüşünün ardından ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve katılımcılar tarafından gölet çevresinde mıntıka temizliği yapıldığı Dünya Çevre günü etkinliğinde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

DOĞAMIZI KORUYALIM

Çevre Günü etkinliklerinin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Herkesi saygıyla selamlıyorum. Etkinliğimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dünya Çevre Günü tüm insanlığa hayırlı olsun. Çevre duyarlılığını arttırmak ve farkındalık oluşturmak adına, Gebze’mizin değerlerinden Denizli Göleti’nde bir araya geldik. Topladığımız atıklar gösteriyor ki burayı temiz ve düzenli kullanmamışız ne yazık ki. Değerli kullanıcılara sesleniyorum nasıl bulduysanız öyle bırakalım. Temiz bulduğumuz yeri temiz bırakalım. Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapalım. Doğaya ne kadar sahip çıkarsak ve korursak o da bize o kadar cömert davranacaktır. Sıfır atık çalışmalarında öncülük eden Gebze Belediyesi olarak çevre duyarlılığı ve farkındalık için bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

HER GÜN ÇEVRE GÜNÜ

Tüm destekçilerimize ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de, “Bu güzel etkinliğimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katılımcılara. Doğadan istifade eden arkadaşlarımız çöplerini doğaya kirletmeyecek şekilde yanlarında götürsünler isteriz. Çevremizi kirletmeyelim. Her gün çevre günüymüş gibi davranmalı doğaya saygılı olmalıyız. Sayın başkanımıza ve katılımcılara farkındalık etkinliği için teşekkür ediyorum” dedi. 


























Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDDAR YAVUZ’UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI SEDDAR YAVUZ’UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ...
Büyükakın, ‘’Kocaeli Büyükşehir, Çevre Dostu Bir Belediyedir’’ Büyükakın, ‘’Kocaeli Büyükşehir, Çevre...
DARICA SAHİLDE GERÇEKLEŞEN BİSİKLET TURU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ DARICA SAHİLDE GERÇEKLEŞEN BİSİKLET TURU BÜYÜK...
İzmit Körfezi’ni Kirleten Gemiye 1 Milyon 301 Bin TL Ceza İzmit Körfezi’ni Kirleten Gemiye 1 Milyon 301...
Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin Temeli Atıldı Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin...
Balçık Mezarlığı’na Ücretsiz Otobüs Seferleri Yeniden Başladı Balçık Mezarlığı’na Ücretsiz Otobüs Seferleri...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

SEDDAR YAVUZ’UN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ...
Dünyamız, küresel ölçekte, sanayi ve teknolojide görülmemiş bir hızda gelişirken ne yazık ki, tabiatta...

Haberi Oku