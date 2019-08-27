Gebze Deprem Programı

İMO Gebze Temsilciliği ve GTO tarafından Gebze’de düzenlenen deprem anma programları yoğun ilgi gördü.



Programlarda katılımcılara deprem anının yaşatılması ve yapısal olmayan hasarlarla ilgili önlemler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla AFAD’ın simülasyon tırı da hazır bulunduruldu.



Gebze İnşaat Mühendisleri Odası ve Ticaret Odası ortaklığında Gebze Belediyesi himayelerinde organize edilen deprem anma programı Gebze protokolünün ve halkın yoğun katılımına sahne oldu. Her yıl Gebze’deki programlara öncülük eden İMO Gebze Temsilcisi Ahmet Kadı’nın açılış konuşmasıyla başlayan programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, GTO Başkanı Nail Çiler, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve diğer ilçe protokolü hazır bulundu. Engelliler Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Ufuk Koçak’ın hayat hikayesini anlattığı programda daha sonra söz alan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu depremle ilgili alınması gereken önlemleri sıraladı.

Alandaki AFAD’ın simülasyon tırında deprem anını yaşayan protokol ve vatandaşlar, programın bitiminde Deprem Anma Yürüyüşü yaptı.



