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Gebze dezenfekte ediliyor

Gebze’de dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Gebze dezenfekte ediliyor

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:57


Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alan ve araçlarda dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi ekipleri sağlık ocakları, okullar,  camiiler,  SGK,  vb.  kamu kuruluşlarının yanı sıra otobüsler, taksiler, tren istasyonları, sebze hali gibi yoğun olarak kullanılan alanları belirlenen periyotlarda düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden süreceği bilgisini paylaştı.

 


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