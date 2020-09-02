Gebze dezenfekte ediliyor

Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alan ve araçlarda dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi ekipleri sağlık ocakları, okullar, camiiler, SGK, vb. kamu kuruluşlarının yanı sıra otobüsler, taksiler, tren istasyonları, sebze hali gibi yoğun olarak kullanılan alanları belirlenen periyotlarda düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden süreceği bilgisini paylaştı.







