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Gebze Doğu Kavşağı’nda Çevre Düzenlemesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan Gebze Doğu Kavşağı’nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da çevre düzenlemesi yapılıyor.

Gebze Doğu Kavşağı'nda Çevre Düzenlemesi

18 Aralık 2020 Cuma 14:14

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gebze’nin ulaşımın önemli bir yere sahip olan Gebze Doğu Kavşağı’nda düzenleme çalışması yapıldı. Yapılan düzenleme çalışması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de kavşakta çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

 

6 BİN METREKARE ALANDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Karayolları ekiplerinin kavşakta tamamlandığı düzenleme çalışması sonrasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri 6 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışma dahilinde 250 adet fidan dikilirken toplamda alan 400 adet fidan toprakla buluşturularak ağaçlandırma çalışması tamamlanacak.

 

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ

Alanın gereken su ihtiyacını karşılaması ve her zaman yeşil kalması için Park ve Bahçeler ekipleri, çalışma yapılan bölgeye otomatik sulama sistemi kuruyor. Sulama siteminin kurulmasında sonra ise çimlendirme çalışması yapılacak.

 










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