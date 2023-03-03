Gebze Eğitim Camiası Depremzede Öğrencilere Kucak Açtı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından yapılan yardımlar ve ilçeye getirilen öğrenciler hakkında açıklamalarda bulunan Müdür Doğan, açıklamasında sadece onların depremzede olmadığını, bizim de depremzede olduğumuzu, onların fiziksel ve ruhsal anlamda depremden etkilendiklerini bizim de aynı şekilde onlar gibi etkilendiğimizi dile getirdi.

DEPREM BÖLGESNE ŞU ANA KADAR 16 TIR GÖNDERİLDİ

Doğan konuşmasının devamında; ‘‘Ülkenin hepsi depremzede çünkü bir yerde birinin burnu kanasa biz 1000 km ötede onun acısını yüreğimizde hissederiz ki eğitim camiası da bunu derinden hisseden bir camiadır zaten. Hemen bir araya gelebiliyoruz. Mesela biz gıda eşya ihtiyaç malzemesi göndereceğiz diye yola çıktık. Saat 11.00’de toplantı yaptık saat 17.00’de bir lojistik merkez okulunun spor salonunu belirlemiştik, doldu almadı. İkinci bir lojistik merkez belirledik orası da doldu ve binlerce gönüllü öğrenci, öğretmen onları paketlediler zincir oluşturdular ve tıra yüklediler ve biz bölgeye gıda, su, hazır yiyecek, ısınma malzemesi, battaniye, yatak, halı, vs olmak üzere 16 tır gönderdik. Gebze eğitim camiası olarak hiç kimseden yardım almadık. Şuan da Hatay’da olan 150 çadır gönderdik teslim edildi ve kurulumu yapılıyor şuan.37 tane içerisinde yatağı olan 4 ranzanın bulunduğu konteyner gönderdik. Gebze eğitim camiası olarak bir araya geldik bu işi yaptık ve bu işi muhteşem yaptık.40-50 bin koli eşya gitti 5 tırda şuan hazır tırları ayarladığımız zaman göndereceğiz.” İfadelerini kullandı.

“KENDİMİZİ ŞANSLI OLARAK GÖRÜYORUZ. YÜK OLARAK ASLA DÜŞÜNMÜYORUZ”

İlçemize getirilen depremzede öğrenciler hakkında da açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Doğan konuşmasını; “İlçemize 4130 kişi, 1405 aile geldi. Bu 1405 ailemizin 437 öğrencisi var. Bu öğrencilerimizi okullara kaydettik. Anaokul da 22 öğrenci, İlkokul da 196 öğrenci, ortaokulda 138 öğrenci ve lisede de 81 öğrencimiz toplamda 437 öğrenci var. Bu 437 öğrencilerimizin 345’i resmi okullarda 92 tanesi de özel okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz özel ve resmi okullarımızda depremzede öğrencilerimizi ziyaret ederek hoş geldiniz dedik. Herhangi bir sıkıntıları olup olmadığını sorduk. İhtiyaçları var mı diye sormuyoruz hiçbir ihtiyaçları yok. Ben onlara söylüyorum sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok bugün dayanışma yapıyoruz bugün sizin bölgenizde doğal afet oldu biz dayanışma ortaya koyuyoruz yarın bizim bölgemizde olursa sizinle dayanışıcaz. Öğrencilerimiz için destek kurslarımız hazır. Okul kıyafetleri ihtiyaçlarını da anlaştığımız bir mağaza var oradan gidip beğendiklerini alıp giyebilecekler. Biz çocuklarımıza, misafirlerimize hizmet etmekten son derece memnunuz. Kendimizi şanslı olarak görüyoruz. Yük olarak asla düşünmüyoruz ve çalışmalarımızı bu minvalde devam ettiriyoruz. Mahcup olmayız inşallah.”

“NEYE İHTİYAÇ DUYUYORLARSA BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ”

“Bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın hastane sınıfları da var ama bizim bölgemizde şuan eğitim çağında olupta hastanede tedavisi devam eden öğrencimiz yok. Olsaydı hemen hastane sınıfı açacaktık arkadaşlarımız gidecek, gerekli eğitimleri verecekti. Olan bölgelerde hastane sınıfları devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Hatta gönüllü arkadaşlarımız belirli sürelerde eğitime katkı amaçlı başvurdular gidip orada eğitim faaliyetlerine destek olacaklar. Rehber öğretmenlerimiz hepsi gönüllü olarak o bölgedeler. Psikolojik ilk yardım hem öğrencilere hem yetişkinlere yapıyorlar. Bizim 17 ailemiz de öğretmenevinde misafir ediyoruz. Çocuklarımız için öğretmenevinde anasınıfı açtık. Her gün iki anasınıfı, iki rehber öğretmenimiz orada eğitim veriyor. Kuaför hizmeti veriyoruz. Bir tane küçük sevgi marketimiz var. Yukarıda sosyal sorumluluk marketimiz var giyim üzerine kullanılmamış eşya asla kullanılmış eşya kabul etmiyoruz. Onun dışında halk eğitim kursları açtık. Resim kursu var şuan, ihtiyaç olursa spor kursu da açacağız. Bilgisayar odamız var. Dolayısıyla buradaki misafirlerimizin ilk yardımdan tutun anasınıfı eğitimi, lise, destekleme kursları, bütün kurslarını açtık. Ne gerekiyorsa yetişkininden öğrencisine kadar neye ihtiyaç duyuyorlarsa bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunuda tarihi bir görev olarak, bize verilmiş bir lütuf olarak görüyoruz ve bu anlayışla görev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.” diyerek sonlandırdı.