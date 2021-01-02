banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Eğitim Camiasının Büyük Kaybı

Gebze`nin İlk Milli Eğitim Müdürlerinden Mehmet Tevfik Özmen Vefat Etti.

Gebze Eğitim Camiasının Büyük Kaybı

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:16

 Gebze  kamuoyunun yakından tanıdığı uzun yıllar eğitim camiasının içinde olan  binlerce öğrenci yetiştiren Osmanyılmaz mahallesinde oturan herkes tarafından sayılan ve sevilen Mehmet Tevfik Özmen`in ölümü Gebze’de büyük üzüntü ile karşılandı. 
Aslen Cuma köyünden olan Arif’te öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Tavşanlı da öğretmenliğe başlayan Özmen Gebze`nin ilk ilköğretim  müdürü olarak tanınıyordu .
     Gebze Verem Savaş Derneğinde Başkanlık Yaptı 
Hayatı boyu sosyal ,kültürel ve sağlık hizmetlerine de önem veren Mehmet Tevfik Özmen Gebze Esat Sayduk verem savaş derneğinin de başkanlığını yaparak çok önemli hizmetler yaptı 
Özmen, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalça kırıklığından dolayı ameliyat geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü 
    Cenaze Osman Yılmaz Mezarlığından Kaldırılacak 
Gebze eğitim ve öğretim hayatına büyük hizmeti olan Mehmet Tevfik Özmen’in cenazesinin 02.01.2021,Cumartesi günü bugün öğle namazı sonrası Gebze Osmanyılmaz mezarlığındaki aile kabristanın da toprağa verilecek. 
Gebze’ye önemli hi̇zmetleri̇ olan  Gebze tarihinin canlı şahitlerinden Mehmet Tevfik Özmen`e Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel tv program ekibi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 
     Mehmet  Tevfik Özmen  ile Belgesel Söyleşi 
Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program Yapımcısı İsmail Kahram`ın hazırlayıp sunduğu TGRT Belgesel Tv  de yayınlanan program da Gebze Belediye Başkanlığı yapan  Giritli Esat Sayduk ile ilgili önemli açıklamalar yaptığı program geçen  ay yayınlanmıştı. Program ve konuyla ilgili  Gebze gazetesinin haberini sizlerle paylaşıyoruz .
.....
Gebze Belediyesi Eski Başkanlardan Esat Saydık`un Vasiyetine Saygılı Olmalı 
   Sağlık merkezi olsun diye bağışladığı yere otopark yapılacakmış.
Esat Saydık`un bağışladığı sağlık merkezi yeri ile ilgili on yıl önce  çektiğimiz belgeselde Gebze eski Milli Eğitim müdürü Mehmet Tevfik Özmen  TGRT Belgesel tv `de  yayınlanan devri alem belgesel programında bilgi veriyor .
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla...
Avrupa'nın En Büyük Doğal Yaşam Parkı 5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı Avrupa'nın En Büyük Doğal Yaşam Parkı 5 Milyon...
2021'in ilk Cuma namazı kılındı 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Kocaeli `de Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sessizliği Kocaeli `de Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sessizliği
Seka Tünel üstünde çalışma Seka Tünel üstünde çalışma
Muzaffer Altıntaş Dualarla Uğurlandı Muzaffer Altıntaş Dualarla Uğurlandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yeni yıla...

Haberi Oku