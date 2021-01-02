Gebze Eğitim Camiasının Büyük Kaybı

Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı uzun yıllar eğitim camiasının içinde olan binlerce öğrenci yetiştiren Osmanyılmaz mahallesinde oturan herkes tarafından sayılan ve sevilen Mehmet Tevfik Özmen`in ölümü Gebze’de büyük üzüntü ile karşılandı.

Aslen Cuma köyünden olan Arif’te öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Tavşanlı da öğretmenliğe başlayan Özmen Gebze`nin ilk ilköğretim müdürü olarak tanınıyordu .





Gebze Verem Savaş Derneğinde Başkanlık Yaptı

Hayatı boyu sosyal ,kültürel ve sağlık hizmetlerine de önem veren Mehmet Tevfik Özmen Gebze Esat Sayduk verem savaş derneğinin de başkanlığını yaparak çok önemli hizmetler yaptı





Özmen, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalça kırıklığından dolayı ameliyat geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü





Cenaze Osman Yılmaz Mezarlığından Kaldırılacak

Gebze eğitim ve öğretim hayatına büyük hizmeti olan Mehmet Tevfik Özmen’in cenazesinin 02.01.2021,Cumartesi günü bugün öğle namazı sonrası Gebze Osmanyılmaz mezarlığındaki aile kabristanın da toprağa verilecek.





Gebze’ye önemli hi̇zmetleri̇ olan Gebze tarihinin canlı şahitlerinden Mehmet Tevfik Özmen`e Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel tv program ekibi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.





Mehmet Tevfik Özmen ile Belgesel Söyleşi





Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program Yapımcısı İsmail Kahram`ın hazırlayıp sunduğu TGRT Belgesel Tv de yayınlanan program da Gebze Belediye Başkanlığı yapan Giritli Esat Sayduk ile ilgili önemli açıklamalar yaptığı program geçen ay yayınlanmıştı. Program ve konuyla ilgili Gebze gazetesinin haberini sizlerle paylaşıyoruz .

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Gebze Belediyesi Eski Başkanlardan Esat Saydık`un Vasiyetine Saygılı Olmalı

Sağlık merkezi olsun diye bağışladığı yere otopark yapılacakmış.



