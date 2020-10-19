banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Ekim Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, GKM büyük salonda yapılan 2. oturumla tamamlandı.

Gebze Ekim Meclisi Tamamlandı

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:26

Gebze Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, GKM büyük salonda yapılan 2. Oturumla tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği ekim ayı meclisi 2. Oturumunda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan 2021 mali yılı performans programı oy çokluğuyla, 2021 mali yılı bütçe tasarısı ve gelir tarifesi oy çokluğuyla, belediye mülkiyetindeki parsellerin kamu işlemlerinde kullanılmak üzere takasına ilişkin komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edilerek kabul edildi. Gebze Belediyesi’nin 2021 yılı tahmini bütçesinin 400 milyon lira olarak belirlendiği ve gelir-gider kalemlerinin oy çokluğuyla kabul edildiği ekim ayı meclisinin 2. Oturumunda meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eskihisar’a ilişkin bir müjde vereyim. Eskihisar cadde-sokak cephe sağlıklaştırma projesi, Osman Hamdi Bey Müze evinin restorasyonu projesi, Eskihisar kalesinin çevre düzenlemesi projesi tamamlanarak yapım ihalesi aşamasına geldik. En kısa zamanda bu projeler için ihaleye çıkıyoruz. Tarih ve turizm kenti Gebze sloganımıza uygun olarak Gebze’mizdeki tarihi eserlere sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.  Gebze Belediyesi kasım ayı meclisi 5 kasım Perşembe günü saat 16’da yapılacak. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık’’ Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini...
Haydi Çocuklar Tiyatroya Haydi Çocuklar Tiyatroya
DİLOVALI MUHTARLAR, İSTANBUL TURU’NDA DİLOVALI MUHTARLAR, İSTANBUL TURU’NDA
Kaymakam Güler Ve Başkan Büyükgöz Bayrak Törenine Katıldı Kaymakam Güler Ve Başkan Büyükgöz Bayrak Törenine...
‘’Girişimci ve üretken bir nesille daha güçlü olacağız’’ ‘’Girişimci ve üretken bir nesille daha güçlü...
Çayırova’da Muhtarlar Günü Kutlandı Çayırova’da Muhtarlar Günü Kutlandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini...
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makamında muhtarları konuk eden Başkan Büyükakın, “Son bir buçuk yılda...

Haberi Oku