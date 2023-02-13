Gebze Ekipleri Defne’de Teyakkuzda

Deprem felaketinin ardından Hatay’ın Defne ilçesine yardımcı olmak üzere görevlendirilen Gebze Belediyesi, bölgenin ihtiyacına binaen artırılan 400 personel ve 90 araçlık kapasiteyle Başkan Büyükgöz’ün koordinesinde Defne’de depremin yaralarının hızla sarılabilmesi için depremzedelere hizmet veriyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili olumsuz etkileyen deprem felaketinin ardından Hatay’ın Defne ilçesine yardımcı olmak üzere görevlendirilen Gebze Belediyesi, bölgenin ihtiyacına binaen artırılan 400 personel ve 90 araçlık kapasiteyle Hatay’ın Defne ilçesinde depremin yaralarının sarılması için depremzedelere hizmet veriyor.

BÖLGEDE HİJYEN VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

İlk andan itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere GEAK ekiplerini yollayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün koordinesinde bölgedeki vatandaşlara öncelikle sıcak çorba ve yemek ikramı başta olmak üzere sterilizasyon için ekipler temizlik, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra trafiğin akışını sağlamak için yönlendirme çalışmalarına destek veriyor. Bölgeye gönderilecek acil yardım malzemeleri ve yardımların koordinesi için bir kriz merkezinin kurulduğu Gebze Belediyesi Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde toplanan yardımlar düzenli olarak TIR’lar ile bölgeye sevk ediliyor.

DEPREM YARDIM VE İHTİYAÇ LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Deprem bölgesi için belirlenen acil ihtiyaç listesinin çadır, jeneratör, ısıtıcı, mat, uyku tulumu, bebek bezi, hasta bezi, hijyen seti, gıda kolisi, konserve ve hazır kahvaltı seti olarak güncellendiğini duyuran belediye yetkilileri; Gebze’de dileyen vatandaşların yardımlarını Mevlana Kapalı Pazaryeri’ndeki depoya teslim edebileceklerini bildirdi.