Gebze Erbakanı anıyor

Gebze Erbakan Vakfı , 25 Şubat Pazar günü, 54. Hükümetin Başbakanı Merhum Erbanının vefatının 7. yılında anma programı için durdurak bilmeden çalışıyor. Başta resmi kurulumlar olmak üzere, siyasi partiler, sendikalar, muhtarlar , dernekler , vakıflar ve toplumun her kesimine ulaşmak için, yönetim, kadın kolları ve gençlik kolları gece-gündüz çalışıyorlar. Gençler geceleri afiş asarak , hanım kollarıda Pazar yerlerinde stand açarak Gebzede ulaşmadık insan bırakmamak için olağanüstü çaba harcıyorlar. Vakıf Başkanı Engin KILIÇ yaptığı açıklamada: “ Tüm Gebze halkımız bu programa davetlidir. 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyenlerin , 5 yıl bile geçmeden fosil olduklarını, o günlerin kudretli ve kuvvetli sandıkları kim varsa , ne yaşayanlarının nede ölmüşlerini kimsenin hatırlamadığını ama Merhum Erbakanı daha nice bin yıllar geçsede Türkiye ve diğer İslam aleminin unutmayacağını ve hayırla yadedeceğini “ söyledi.