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Gebze Erbakanı anıyor

Gebze Erbakan Vakfı , 25 Şubat Pazar günü, 54. Hükümetin Başbakanı Merhum Erbanının vefatının 7. yılında anma programı için durdurak bilmeden çalışıyor.

Gebze Erbakanı anıyor

22 Şubat 2018 Perşembe 10:15

   Gebze Erbakan Vakfı , 25 Şubat Pazar günü, 54. Hükümetin Başbakanı Merhum Erbanının vefatının  7. yılında  anma programı için durdurak bilmeden çalışıyor. Başta  resmi kurulumlar  olmak üzere,  siyasi partiler,  sendikalar, muhtarlar ,  dernekler , vakıflar ve toplumun her kesimine ulaşmak için, yönetim, kadın kolları ve gençlik kolları gece-gündüz çalışıyorlar. Gençler geceleri afiş asarak , hanım kollarıda Pazar yerlerinde stand açarak Gebzede  ulaşmadık insan  bırakmamak için olağanüstü çaba harcıyorlar. Vakıf  Başkanı Engin KILIÇ  yaptığı açıklamada:  “ Tüm Gebze halkımız bu programa davetlidir. 28 Şubat  1000 yıl sürecek diyenlerin , 5 yıl bile  geçmeden fosil olduklarını, o günlerin kudretli ve kuvvetli sandıkları kim varsa , ne yaşayanlarının  nede ölmüşlerini kimsenin hatırlamadığını ama Merhum Erbakanı daha nice bin yıllar geçsede Türkiye ve diğer İslam aleminin unutmayacağını ve hayırla yadedeceğini  “ söyledi.

 

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