GEBZE ESKİHİSAR CADDESİNDE YAĞMURSUYU HATTI YAPILIYOR

Gebze Eskihisar bölgesinde yüzey sularını toplamak, su baskınlarının önüne geçmek ve insan ile çevre sağlığına tehdit oluşturulmaması için çeşitli büyüklüklerde betonarme borular kullanılarak yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hattı çalışması yapılıyor.