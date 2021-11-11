GEBZE ESKİHİSAR CADDESİNDE YAĞMURSUYU HATTI YAPILIYOR
Gebze Eskihisar bölgesinde yüzey sularını toplamak, su baskınlarının önüne geçmek ve insan ile çevre sağlığına tehdit oluşturulmaması için çeşitli büyüklüklerde betonarme borular kullanılarak yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hattı çalışması yapılıyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda meydana gelen ani ve etkili yağışlara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yatırımlarını program dâhilinde sürdürüyor. Gebze Eskihisar bölgesinde geçen Eskihisar deresinin ıslahını geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirerek düzenli akışını sağlayan KBB İSU Genel Müdürlüğü, Eskihisar Caddesi üzerinde meydana gelen yüzey sularını toplamak için de yağmursuyu hattı çalışması başlattı. Yapımı devam eden çalışma kapsamında Eskihisar caddesinde; betonarme borular kullanılarak 1600 mm çapında 213 metre, 800 mm çapında 95 metre ve 600 metre çapında 70 metre olmak üzere toplam 378 metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı imalatı yapılıyor. Yağmursuyu hattı çalışması bölgede bulunan menfeze kadar devam edilerek dere ile bağlantısı sağlanacak.
KANALİZASYON HATTI YENİLENİYOR
Ayrıca, çalışma kapsamında ekonomik ömrünü tamamlaması ve bölgede artan nüfus nedeniyle mevcut atıksu hattı da yenileniyor. 500 mm çapında borular kullanılarak toplam 284 metre uzunluğunda atıksu hattı inşa ediliyor.
DARICA ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİNDE YENİ YAĞMURSUYU YAPILACAK
Öte yandan çalışma güzergâhında bulunan Darıca Abdi İpekçi Mahallesinde de yağmursuyu hattı inşa edilecek. Belirtilen bölgede betonarme borular kullanılarak 800 mm çapında 370 metre, 1000 mm çapında 195 metre ve 80 metre taş trapez olmak üzere yeni yağmursuyu hattı da inşa edilecek. Kısa bir süre içinde tamamlanması öngörülen çalışmalar ile birlikte belirtilen bölgelerin yüzey suları toplanarak dereye bağlantısı sağlanacak ve insan ile çevre için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı