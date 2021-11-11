banner696
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE ESKİHİSAR CADDESİNDE YAĞMURSUYU HATTI YAPILIYOR

Gebze Eskihisar bölgesinde yüzey sularını toplamak, su baskınlarının önüne geçmek ve insan ile çevre sağlığına tehdit oluşturulmaması için çeşitli büyüklüklerde betonarme borular kullanılarak yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hattı çalışması yapılıyor.

GEBZE ESKİHİSAR CADDESİNDE YAĞMURSUYU HATTI YAPILIYOR

11 Kasım 2021 Perşembe 11:13

 1600 MM ÇAPINDA BORULAR KULLANILIYOR
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda meydana gelen ani ve etkili yağışlara karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yatırımlarını program dâhilinde sürdürüyor. Gebze Eskihisar bölgesinde geçen Eskihisar deresinin ıslahını geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirerek düzenli akışını sağlayan KBB İSU Genel Müdürlüğü, Eskihisar Caddesi üzerinde meydana gelen yüzey sularını toplamak için de yağmursuyu hattı çalışması başlattı. Yapımı devam eden çalışma kapsamında Eskihisar caddesinde; betonarme borular kullanılarak 1600 mm çapında 213 metre, 800 mm çapında 95 metre ve 600 metre çapında 70 metre olmak üzere toplam 378 metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı imalatı yapılıyor. Yağmursuyu hattı çalışması bölgede bulunan menfeze kadar devam edilerek dere ile bağlantısı sağlanacak.

KANALİZASYON HATTI YENİLENİYOR
Ayrıca, çalışma kapsamında ekonomik ömrünü tamamlaması ve bölgede artan nüfus nedeniyle mevcut atıksu hattı da yenileniyor. 500 mm çapında borular kullanılarak toplam 284 metre uzunluğunda atıksu hattı inşa ediliyor.

DARICA ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİNDE YENİ YAĞMURSUYU YAPILACAK
Öte yandan çalışma güzergâhında bulunan Darıca Abdi İpekçi Mahallesinde de yağmursuyu hattı inşa edilecek. Belirtilen bölgede betonarme borular kullanılarak 800 mm çapında 370 metre, 1000 mm çapında 195 metre ve 80 metre taş trapez olmak üzere yeni yağmursuyu hattı da inşa edilecek. Kısa bir süre içinde tamamlanması öngörülen çalışmalar ile birlikte belirtilen bölgelerin yüzey suları toplanarak dereye bağlantısı sağlanacak ve insan ile çevre için tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.

      Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
83. Yılda Şehri Atatürk Çiçekleriyle Süsledik 83. Yılda Şehri Atatürk Çiçekleriyle Süsledik
Darıca’da 10 Kasım Anma Töreni Gerçekleşti Darıca’da 10 Kasım Anma Töreni Gerçekleşti
Gebze Zabıtasından Denetimler Gebze Zabıtasından Denetimler
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Merhum Gazilerimiz İçin İlimizdeki Bütün Camilerde Kuranı-Kerim Tilaveti ve Dua Programı Düzenlendi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Merhum...
Atatürk İçin Mevlid-i Şerif Ve Yemek İkramı Atatürk İçin Mevlid-i Şerif Ve Yemek İkramı
Dolandırıcılara Kanmayın Dolandırıcılara Kanmayın
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

83. Yılda Şehri Atatürk Çiçekleriyle Süsledik
Büyükşehir, Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında şehrin 4 ayrı merkezinde 183 Atatürk çiçeğinin...

Haberi Oku