Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor

Güzel havaları frsata çeviren ekipler belirlenen program dahilinde problem tespit edilen noktalara müdahale ediyor. Ekipler Mollafenari Gümüş Pala ve
İstanbul Caddesi’nde tretuvar çalışması gerçekleştrerek kaldırımları yayaların kullanımı için daha sağlıklı hale getrdi. Araç trafiğinde aksamalar yaşanmaması ve sürücülerin trafikte daha konforlu bir sürüş yaşamları için çalışmalar yürüten ekipler Osman Yılmaz Mahallesi 63 sokak ve Köşklüçeşme
Mahallesi 509 sokakta asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Asfalt yama çalışmalarının yanı sıra ekipler Pelitli Mahallesinde 4448 sokağın asfaltnı tamamen yeniledi. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceğini ifade eden ekipler Tatlıkuyu 1306 sokakta taş duvar çalışmasını sürdürüyor.