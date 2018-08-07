Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’nin dört bir yanında kaldırım onarım ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Güzel havaları frsata çeviren ekipler belirlenen program dahilinde problem tespit edilen noktalara müdahale ediyor. Ekipler Mollafenari Gümüş Pala ve

İstanbul Caddesi’nde tretuvar çalışması gerçekleştrerek kaldırımları yayaların kullanımı için daha sağlıklı hale getrdi. Araç trafiğinde aksamalar yaşanmaması ve sürücülerin trafikte daha konforlu bir sürüş yaşamları için çalışmalar yürüten ekipler Osman Yılmaz Mahallesi 63 sokak ve Köşklüçeşme