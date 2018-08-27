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Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parke serimi ve asfalt yama çalışmalarına hız verdi.

Gebze Fen İşleri Hız Kesmiyor

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:52

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Belirlenen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Ahatlı Mahallesinde bulunan Ahatlı Camii bahçesini parke ile kapladı, çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Yıpranan kaldırımlarda onarım çalışmaları yapan ekipler, Köşklüçeşme 535 sokak, Gümüşpala Caddesinde tretuvar çalışmalarını tamamladı. Bozulan yollarda asfalt yenileme ve onarım çalışmaları da yürüten ekipler İnönü Mahallesi 1996 sokakta asfalt serimi Ankara Caddesinde yama çalışmaları yürüttü. Çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Fen işleri müdürlüğü yetkilileri tarafından belirlenen program dahilinde Gebze’nin tüm yol ve kaldırımlarının onarılacağı ve kış ayına hazır olacağı bilgisi verildi.

 

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Anahtar Kelimeler
GebzeFen IşleriAsfaltAhatlı Mahallesi
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