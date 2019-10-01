Gebze Fen İşlerinden kaldırım çalışması

Mezarlık içerisinde ziyaretçilerin rahat bir şekilde mezarlıklarını ziyaret edebilmeleri için ara yollar parke kaplanıyor. Ayrıca ekipler İnönü Mahallesi 1961 sokakta kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt yama çalışmalarına da hız veren ekipler, Gaziler Mahallesi 1701 sokakta yama çalışmalarını tamamladı. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde aciliyet sırasına göre devam edeceği bilgisini verdi.











