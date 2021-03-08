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Gebze Futbol Sahası’nın zemini şekillenmeye başladı

Birçok çelik imalatın tamamlandığı Gebze Futbol Sahası’nın zeminindeki mıcır serimi tamamlandı.

Gebze Futbol Sahası'nın zemini şekillenmeye başladı

08 Mart 2021 Pazartesi 09:49

Gebze’deki metro inşa çalışmaları nedeni ile kaldırılan Metin Oktay Futbol
Sahası’nın yerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesiste
çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplam 2 buçuk milyona mal olan
futbol sahasında zemin mıcır serimi tamamlandı.
ÇELİK İMALATLAR TAMAMLANDI
Proje dahilinde önemli ölçüde ilerleme kaydeden Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
ekipleri, zemindeki mıcır serim çalışmasını tamamlarken tribün ve hidrofon
odasının çelik imalatlarını da gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerinin dikildiği
sahada top tutucu ağ sisteminin çelik imalatları da bitirildi.
264 KOLTUKLU TRİBÜN
4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70
metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk
kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve
vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol
Sahası’nın hemen yanına inşa ediliyor.





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