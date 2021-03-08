Gebze Futbol Sahası’nın zemini şekillenmeye başladı

Birçok çelik imalatın tamamlandığı Gebze Futbol Sahası’nın zeminindeki mıcır serimi tamamlandı.

Gebze’deki metro inşa çalışmaları nedeni ile kaldırılan Metin Oktay Futbol

Sahası’nın yerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesiste

çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplam 2 buçuk milyona mal olan

futbol sahasında zemin mıcır serimi tamamlandı.

ÇELİK İMALATLAR TAMAMLANDI

Proje dahilinde önemli ölçüde ilerleme kaydeden Yapı Kontrol Daire Başkanlığı

ekipleri, zemindeki mıcır serim çalışmasını tamamlarken tribün ve hidrofon

odasının çelik imalatlarını da gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerinin dikildiği

sahada top tutucu ağ sisteminin çelik imalatları da bitirildi.

264 KOLTUKLU TRİBÜN

4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70

metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk

kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve

vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol