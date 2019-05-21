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Gebze Gazeteciler Cemiyeti TGF'de

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 58. Başkanlar Konseyi’nde kabul edildi.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti TGF'de

21 Mayıs 2019 Salı 14:55

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Gebze Gazeteciler Cemiyeti’nin bir süre önce yapmış olduğu üyelik başvurusu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 58. Başkanlar Konseyi’nde kabul edildi. Böylece Gebze Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’nin en büyük ve en etkin meslek örgütlerinden biri olan TGF’nin çatısı altına girdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Gebzeli yöneticisi Levent Altun, Gebze Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ahmet Oğuz ve Başkan vekili Enes Malkoç bu kararın ardından Başkanlar Konseyi üyelerine teşekkür ettiler.

DOĞANIN ORTASINDA BAŞKANLAR KONSEYİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 58. Başkanlar Konseyi, Anadolu Spor Gazetecileri Federasyonu’nun ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi.

ASGD’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Spor ve Turizm Zirvesi kampına TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’nin dört bir yanından cemiyet yöneticilerinin yanı sıra Kazakistan ve Tataristan’dan gazeteciler katıldı.

KARACA:”İNTERNET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”

Başkanlar Konseyi’nde bir konuşma yapan TGF Genel başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının sorunlarını dile getirdi. Özellikle internet medyasının bir düzene sokulması gerektiğini vurgulayan Karaca, internet medya yasasının bir an önce çıkması gerektiğini söyledi.

TGF Genel Başkan vekili ve ASGD Genel başkanı İbrahim Erdoğan da, bu yıl ikincisini düzenledikleri Uluslararası spor ve turizm zirvesi ile ülkemizin spor ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Genel Başkan Vekili Yüksel Baysal ve genel Başkan Yardımcısı Ömer Aydoğdu da katılan misafirlere teşekkür etti.

Çeşitli panellerin gerçekleştirildiği zirvede spor ve turizm konusu ele alındı.

GAZETECİLER BİR İLKİ YAŞADI

ASGD’nin ev sahipliğindeki Başkanlar Konseyine katılan gazeteciler toplantıların dışındaki zamanlarda çok farklı ve keyifli aktiviteler yaşadılar.

Doğanın ortasında çadırlarda kalan gazeteciler ayrıca Gürsu Belediyesi’nin Adrenalinpark tesislerinde ATV safari turu, kano ve air boat, su bisikleti, zipline atlayışı, doğa yürüyüşü ve nefes teknikleri gibi aktivitelere katıldılar.




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