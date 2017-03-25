Gebze Gazetesi 33 yaşında

25 Mart 2017 Cumartesi 22:47
Gazetemizin 33. Kuruluş yıl dönümünü gazetenin kuruluşundan bu yana görev alan çalışma arkadaşlarımız, dostlarımız ve Çevre esnafımız ile kutladık. 25 Mart 1985 yılında başlayan Basın Yayın hayatında 33 yılı geride bıraktık. Gazetemizi Kuruluşunun 33.Yılını hafta sonu düzenlediğimiz kokteyle kutladık. İlkelerinden taviz vermeden devam eden gazetemiz, kuruluş yıl dönümünü Sultan Orhan Mahallesi’nde ki tesislerinde kokteylde, gazetemize emeği geçen arkadaşlarımız, çevre esnafı, dostlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Kutlama programında gazetede kurulduğu günden bu yana görev alan çalışma arkadaşlarımız, ve çevre esnafı katılırken, adeta Gebze Gazetesi’nin 33 yılı bu güzide tabloda yer aldı. Programın sonunda tüm misafirlerimizle beraber 33.Yıl Pastamızı Gazetemizin Kurucuları İsmail-Yunus Kahraman’ın annesi, 95 yaşındaki Emine Annemiz keserek hayır duada bulundu. Gazetemiz sahibi Yunus Kahraman’ın Görele Ticaret Lisesi’nden okul arkadaşı Osman Mıynat’ın Trabzon’dan kutlama programına gelerek, okuduğu Kuran-ı Kerim ve yaptığı duayla Gazetemize başarı dileklerini iletti.