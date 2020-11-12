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Gebze Gaziler Dağı, Büyükşehir fidanları ile yeşerecek

Geçtiğimiz aylarda yanan Gebze Gaziler Dağı’nın belli bir kısmı, Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği fidanlarla tekrar yeşerecek.

Gebze Gaziler Dağı, Büyükşehir fidanları ile yeşerecek

12 Kasım 2020 Perşembe 12:17

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Geleceğe nefes, Dünyaya Nefes” projesi kapsamında tüm ülke genelinde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Projeye bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Kocaeli’nin birçok yerine fidan dikimini gerçekleştiren Büyükşehir, geçtiğimiz aylarda belli bir kısmı yanan Gaziler Dağı’nda ağaçlandırma etkinliğine fidanları ile destek verdi.

 

300 YETİŞKİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Gebze Gaziler Dağı’nda gerçekleştirilen “Geleceğe Nefe”s kampanyası kapsamında yapılan etkinliğe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Gebze İdaresi yöneticileri, Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yetiştirilen 300 adet Dişbudak ve Akçaağaç türlerindeki yetişkin fidan, programa katılanlar tarafından toprak ile buluşturuldu. Programda Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

GAZİLER DAĞI’NDA ÖZENLİ ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze’de oturan vatandaşların dinlenip piknik yapabileceği en gözde yerlerden birisi olan Gaziler Dağı’nda geçtiğimiz aylarda yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sonucunda yanan kısımların ağaçlandırma çalışması kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yanan ağaçlar kaldırıldı. Alanda hummalı çalışmaya hemen başlayan Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaçların kök kısımlarını dışarı çıkartarak bölgeden uzaklaştırdı. Alanı reglaj çalışması ile düzelten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, aplikasyon çalışması yaparak dikilecek yetişkin fidanlar için iş makinaları ile çukurlar açtı. Yetişkin fidanlar, açılan çukurlara konularak toprakla buluşturuldu.







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