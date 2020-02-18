Gebze Genç MÜSİAD Kongre yaptı

Kongreye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar ÇAKMAK, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, Ticaret odası Başkanı Nail ÇİLER, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan AKBAL, Gebze MÜSİAD Başkanı Serkan BEYAZ, Ak parti Gebze ilçe başkanı İrfan AYAR, MHP İlçe Başkanı Serkan KURAL, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener DOĞAN, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, KOSGEB Müdürü Hakan DEMİRCİ, Gebze Müftüsü Selçuk KILIÇBAY, Siyasi partilerin ilçe başkanları, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Müdür ve temsilcileri, MÜSİAD Gebze Yönetimi, Genel merkez yöneticileri ve yüzlerce davetli katıldı.

Kuran-ı kerim tilavetiyle başlayan program, Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile devam etti. Kongrede veda konuşması yapan Eski başkan KARAKAYA, Elhamdülillah böyle bir SİAD'da başkanlık yapmak bana nasip oldu. Çok güzel projelere imza attık, inanıyorum ki Ömer Faruk kardeşim ve ekibi bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklar, ben üst yönetimde İnşallah hizmet etmeye devam edeceğiz diyerek herkesten helallik istedi.

MÜSİAD Genel merkez ve Gebze MÜSİAD'ın oluruyla başkanlığa tek aday gösterilen Ömer Faruk Uysal, Bundan önceki dönemlerde bu bayrağı taşıyarak bugünlere getiren başkanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında;

"Sizlerin huzurunda söz veriyorum! Beş bine yakın insanı istihdam eden Genç MÜSİAD girişimcileri olarak bu bayrağı daha yukarı taşıyacağım. Dostluğun, samimiyetin ve maneviyatın ön planda olduğu Genç MÜSİAD kültürünün devam ettirilmesi en önemli önceliğimiz olacak.

Genç MÜSİAD; birikimlerimizin, değerlerimizin, tecrübelerimizin ve sermayemizin yarınlara aktarılmasıdır. Atılan her adımda; ülkemiz için katma değeri arttırmayı ve sürdürülebilir bir geleceği hedefleyen gençlik kültürünü oluşturmak için mücadele edeceğiz. Bu yolda karşılaştığımız hiçbir engel bizi hedefimizden saptıramayacak.’ dedi.