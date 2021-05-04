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Gebze Gençlik Caddesi Daha Konforlu Oldu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Gençlik Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirdi

Gebze Gençlik Caddesi Daha Konforlu Oldu

04 Mayıs 2021 Salı 10:56

Tam kapanma döneminin başladığı günden bu yana hummalı bir şekilde alt ve üst yapı çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesindeki önemli bir caddeyi asfalt serimi yaparak daha konforlu hale getirildi. İlçe merkezinden GOSB’a gidişlerde önemli bir güzergah olan Gençlik Caddesi’nde daha güvenli ve konforlu hale geldi

 

CADDE DAHA KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Gebzeliler tarafından sıklıkla kullanılan Gençlik Caddesi’nde hafta sonu yoğun mesai harcadı. Alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yolun son kat asfalt serimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminde üst yapı çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ediyor.










  
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