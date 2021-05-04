Gebze Gençlik Caddesi Daha Konforlu Oldu

Tam kapanma döneminin başladığı günden bu yana hummalı bir şekilde alt ve üst yapı çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesindeki önemli bir caddeyi asfalt serimi yaparak daha konforlu hale getirildi. İlçe merkezinden GOSB’a gidişlerde önemli bir güzergah olan Gençlik Caddesi’nde daha güvenli ve konforlu hale geldi

CADDE DAHA KONFORLU HALE GETİRİLDİ