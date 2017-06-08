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Gebze Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de inşa edilecek olan Gençlik Merkezi’nin ihalesini gerçekleştirdi.

Gebze Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı

08 Haziran 2017 Perşembe 13:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de gençlerin faydalanabileceği bir merkez inşa edecek. 11 bin 200 metrekare alan içerine inşa edilecek olan Gençlik Merkezi her türlü imkana sahip olacak. Gençlik merkezinin yapımı için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. İhaleye iki firma teklif verdi. İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra yüklenici firma belli olacak. Yapı 400 gün içinde tamamlanacak.
 
6 KATLI
İhalede en düşük teklifi Milenyum İnşaat verirken, en yüksek teklif AtlasBK İnş, Bozkar İnşaat ortaklığından geldi. Kültür merkezi, bodrum alt zemin, üst zemin, bir, iki ve üç olmak üzere 6 kat şeklinde inşa edilecek.  Yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak yapının 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak.
 
TAM DONANIMLI
Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşacak.  Alt zemin katta fen laboratuarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alacak. Üst zemin katta internet sınıfı, santranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası,  kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wc’ler bulunacak.
 
HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ
Birinci kat divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu ve atölye sınıfından oluşacak.  Yapın ikinci katında ise santranç odası, 5 adet derslik, kütüphane, öğretmen ve idareci odası bulunacak. Son katta ise internet sınıfı, sanat atölyesi, 5 adet derslik, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak.                 
 
Firmalar                                             Teklifler
 
Milenyum İnşaat                             15 milyon 549 bin TL
AtlasBK İnş+Bozkar İnşaat           17 milyon 998 bin TL
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