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Gebze - Haydarpaşa hattı için önemli açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Gebze - Haydarpaşa Banliyo hattı için önemli açıklamalarda bulundu.

Gebze - Haydarpaşa hattı için önemli açıklama

10 Ekim 2017 Salı 13:27

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Ankara'daki banliyö hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi. "2018 yılı sonunda İstanbul'un her iki yakasındaki Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız" diyen Aslan, Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Treni’n Haydarpaşa Garı'na gidebildiği gibi, bazılarının da Marmaray'ı kullanarak Avrupa yakasına geçmiş olacağını ve ulaşımın kesintisiz hale geleceğini belirtti. Aslan, bu yılsonunda çalışmaları tamamlanacak Başkent rayın, hem banliyö hizmeti vermesi hem de Yüksek Hızlı Trenin Sincan'a gidişinin hızlanması adına da önemli olduğuna dikkat çekti.

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