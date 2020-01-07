Gebze için önemli imza!

Gebze’nin iki kurumu arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Gebze Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan, başkanlık makamında düzenlenen törenle işbirliği protokolüne imzalarını attı.

ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIM

Bilişim Vadisi başta olmak üzere bilimsel çalışma merkezlerinin varlığıyla Ar-Ge ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapan Gebze’nin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve markalaşmasının hedeflendiği iş birliği protokolünün ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan’a teşekkür ederek başarılar diledi. Rektör Arslan da, ilçenin iki önemli kurumunun ortaklaşa işbirliğinde kente katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara imza atacak olmanın önemini vurguladı.





