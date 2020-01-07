GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze için önemli imza!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan; Gebze’nin kentsel, bilimsel gelişimine katkı sağlayacak işbirliği protokolünü imzaladı.

Gebze için önemli imza!

07 Ocak 2020 Salı 09:27

Gebze’nin iki kurumu arasında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Gebze Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan, başkanlık makamında düzenlenen törenle işbirliği protokolüne imzalarını attı.

ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIM

Bilişim Vadisi başta olmak üzere bilimsel çalışma merkezlerinin varlığıyla Ar-Ge ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapan Gebze’nin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve markalaşmasının hedeflendiği iş birliği protokolünün ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan’a teşekkür ederek başarılar diledi. Rektör Arslan da, ilçenin iki önemli kurumunun ortaklaşa işbirliğinde kente katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara imza atacak olmanın önemini vurguladı.  


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Zinnur BüyükgözProtokolBelediyeTeknik üniversiteGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü rekoru koşuyor Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü rekoru koşuyor
Gebze tarihine Işık Tutan Araştırma Gebze tarihine Işık Tutan Araştırma
Yeni Umut, Umut Veriyor Yeni Umut, Umut Veriyor
“Türkiye'nin Otomobili“nin üretileceği alanda inceleme “Türkiye'nin Otomobili“nin üretileceği alanda...
Şayir, Sarıkamış şehitleri için yürüdü Şayir, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
NESLİ TÜKENEN DİNAZORLAR MİSALİ ÖZEL BİR NESİL..! NESLİ TÜKENEN DİNAZORLAR MİSALİ ÖZEL BİR NESİL..!
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü rekoru koşuyor
Kocaeli ilçeleri arasında Gebze her bakımdan büyürken Nüfus yoğunluğundada birinci oldu

Haberi Oku