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Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Mart’tan bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 1200 adet gıda kolisi, 1100 adet hijyen seti ve 415 vatandaşa, uygulamaya konulan Ges-kart ile 192 bin 550 Liralık sosyal destekte bulunuldu.

Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında

21 Nisan 2020 Salı 15:31

Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibi Gebzelilerin yanında. İhtiyaç sahibi Gebzelilere, Gebze Belediyesi tarafından verilen destekler artarak devam ediyor. Kovid 19 virüs salgınıyla ulusal mücadelenin devam ettiği bugünlerde Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından farklı kalemlerde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Gebze Belediyesi tarafından 1 Mart tarihinden bugüne kadar, belirlenen ihtiyaç sahiplerine 1200 adet gıda kolisi, 1100 adet hijyen seti ve 415 vatandaşa, uygulamaya konulan Ges-kart ile 192 bin 550 Liralık sosyal destekte bulunuldu. Salgın hastalıkla mücadelenin devlet-millet el ele vererek en kısa sürede aşılacağına inandığını vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde bizler de Gebze Belediyesi olarak kanunla belirlenen yetkiler çerçevesinde ihtiyaç sahibi Gebzeli hemşerilerimize verdiğimiz desteğimizi sosyal belediyecilik gereğine uygun olarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.      





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