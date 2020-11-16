Gebze İle KKTC`nin Değirmenlik İlçesi Nasıl Kardeş Şehir Oldu?..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihin de 15 Kasım 2020 günü çok önemli .KKTC tarihinde yep yeni bir sayfa açıldı . Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın konuyla ilgili bu günkü yazısını sizlerle paylaşıyoruz .

Kahraman`ın KKTC Anıları

Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile 46 yıldır kapalı bölge olan Maraş gidip basın toplantısı düzenlemeleri her bakım dan çok önemli ve anlamlı.

Bizler gibi KKTC`nin geçmişini bilen yaşları 60`a gelmişler Kıbrıs zaferi heyecanlı ile büyüyenler asırlardan beri Kıbrıs üzerinde oynanan oyunları ve Kıbrıs’ın Türk islam tarihi açısından önemini çok iyi bilir keşke bu günkü gençliğimiz Kıbrıs gerçeğini bilebilseler.

Kıbrıs ile ilgili gençlik anılarımı daha önceki yazılarım da paylaştım





Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın ziyaret ettiği KKTC`nin kapalı Maraş bölgesine ilk kez 1995 yılında gitmiştim . Türk metal Sendikası Gebze şube başkanı Mahmut Taşdemir`in sendikanın Girnedeki Mustafa Özbek otelin de üye işçiler için düzenlediği eğitim seminerine gazeteci olarak davet edilerek katılıp ilk kez Kıbrıs’a gitmiştim





KKTC ile ilgili o tarihte çok geniş araştırma yapmış otelde kalan emekli subayların gezi turuna katılarak. Askeri bölgede kalan Girnedeki Makaryosun evini gezip kapalı marşa geçerek askeri tesislerde öğle yemeği yemiş hayalet şehir Maraş da gördüklerim beni derinden etkilemişti





KKTC` ye giderken dönemin Gebze belediye başkanı Ahmet Pembegüllü`yü ziyaret edip Gebze ile Lefkoşa değirmenlik beldesinin kardeş şehir olmasını önerip Ahmet Pembegüllü`nün imzaladığı yazıyı KKTC`nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş`a verip Gebze ile değirmenliğin kardeş şehir olunmasına vesile olmuştum.





Daha sonra bir çok kez KKTC`ye gidip konuşmacı olarak panellere katıldım belgesel çekimleri yaptım Merhum Erbakan ve Denktaş ile KKTC üzerine söyleşi yaptım .Güney Kıbrıs’a geçip Kıbrıs’ın manevi Fatih’i peygamberimizin Halis’inin türbesinin bulunduğu Larnaka da belgesel çekimi yapan az sayıdaki Türk gazeteciler arasında yer aldım.





Kubrıs ile çok yakından İlgilenen ve KKTC konusunda bir çok araştırma yazısı yazan ve belgesel çeken bir gazeteci ve Belgeselci olarak Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile kapalı Maraş`a gidip basın toplantısı düzenlemeleri KKTC tarihi açısından çok önemli bu önemli olayı sizlerle paylaşmak istiyorum

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KKTC Tarihin de Önemli Bir Gün





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC programı kapsamında 15 Kasım 2020 Tarihin de 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ta yaptıkları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi göbeğimizi kendimizi kesmek zorundayız. Süratle burada yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir ve onlara kavuşacakları günü beklemektedir" ifadelerini kullanırken, Tatar ise "Bize yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz. Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış, güvenlik yoludur" dedi.

Her iki cumhurbaşkanını KKTC de kapalı bölge olan Maraş da yaptığı bu açıklamalar ve Maraş ziyareti KKTC tarihi açısından çok önemli KKTC`de bu ziyaret yapılırken Güney Kıbrıs da kiliselerde matem çanları çalıyor . Rumlar protesto yapıyorlardı





TATAR: MÜLK SAHİPLERİNİN MALLARINI İADE EDEBİLİRİZ





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının insan haklarının bir gereği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:





"Maraş'ın açılması ve mal sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mallarına mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık."

Atılan adımın bölgenin kalkınması, gelişmesi ve insanlığa kazandırılması için atıldığını vurgulayan Tatar, "Gerçekten çok mutluyuz çünkü burası 46 yıldır bir hayalet şehir. Mağusa'nın hemen dibinde. Gelişen ve büyüyen Mağusa'ya yakışan biçimde geliştirmek kalkındırmak ve insanlığa kazandırmak bize yakışandı, doğru adımdı. Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." diye konuştu.





BURALAR SAHİPLERİNİ BULUR VE BU İŞ ÇÖZÜME KAVUŞUR'





Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Maraş bölgesinin kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:





"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır."





'KKTC ADETA MAHKUM EDİLDİ'





Güney bölgesinin, Bürgenstock'taki görüşmelerde alınan kararlara uymamasına, referanduma "evet" dememesine rağmen Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını, Kuzey'in ise adeta mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:





"O çalışmaların, görüşmelerin bizzat içinde olan bir insan olarak, o görüşmelerdeki, müzakerelerdeki bir insan olarak, Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Ben sizlerin bu ilgisini de bu anlayışla değerlendiriyorum."





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bu konudaki gayreti ve cesareti sebebiyle teşekkür eden Erdoğan, "Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum." diye konuştu.(kaynak basın medya ve haber ajansları )

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Evet KKTC tarihin de bir çok olaya canlı şahitlik yaptık. 15 Kasım 2020 önemli bir gün olarak tarihe geçti bu tarihi güne bizde gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yaparak makale yazdık. bakalım önümüzdeki günlerde neler görüp neler yaşayacağız

Özellikle bizim yaştakiler KKTC ile ilgili anılarını yazmalı hatıralarını sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmalı

İnsan anıları ile yaşar ve mutlu olur

Hatıralar tarihin canlı şahitleridir