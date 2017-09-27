Gebze İMH’de görev değişimi

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi genel kurulu geniş bir katılımla Çayırova Belediyesi sosyal tesislerinde yapıldı. 2017-2018 yılı çalışma planlarının görüşüldüğü toplantıda eski başkan Ali Erol, yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü görevi Musa Öztürk’e devretti.

Genel kurul üyelerinin geniş katılım gösterdiği toplantıya İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Koordinatörü Ertuğrul Taşlı, Gebze İMH başkanlığına seçilen Musa Öztürk ve eski başkanı Ali Erol ile birlikte genel kurul üyeleri katıldı.



TAŞLI: HEDEFİMİZ NİTELİKLİ İNSAN

Toplantının açılışında kısa bir konuşma gerçekleştiren İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Koordinatörü Ertuğrul Taşlı, camia olarak nitelikli insan ve nitelikli kadrolar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Taşlı, “İnsan ve Medeniyet Hareketi bir iddiası, bir tezi olan bir harekettir. Bizler bir vücudun azaları gibi Türkiye’nin her yerinde adını sanını bilmediğimiz insanların bilinçlenmesine, kurtuluşuna vesile olmayı, insanların Kur’an’la Rabbi arasında sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamayı amaç edindik. İnsan ve Medeniyet Hareketi sürekli gelişen ve insanımızı geliştiren bir misyona sahiptir” dedi.



MUSA ÖZTÜRK: ÜMMETİN VE İNSANLIĞIN SORUNLARINI DERT EDİNDİK

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Musa Öztürk de, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin Türkiye’nin pek çok ilinde teşkilatlanmasını tamamlamış, ümmetin ve insanlığın sorunlarını kendine dert edinen, İslami duyarlılığa sahip nitelikli insanlardan oluşan bir hareket olduğunu söyledi. Musa Öztürk, “Rabbim bizlere devraldığımız bu emaneti hayırla sürdürmeyi nasip etsin. Bizler ümmetin sorunlarının farkındayız. Sorunlarımız çok fazla. Dünyayı biz kurtarmayacağız ama yaptığımız işleri de asla küçümsemiyoruz. Bizler Gebze’de, ümmetin sorunlarını üstlenecek insanlar ve liderler yetiştirmek istiyoruz. Bu çatı altında güzel insanlarla yolculuk yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nitelikli bir topluluğuz. Dolayısıyla niteliğimize uygun, nitelikli işler, nitelikli projeler, nitelikli düşünsel üretim gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.



ALİ EROL: KİŞİLER DEĞİL PRENSİPLER ÜZERİNE KURULDUK

Genel kurul toplantısında görevi devreden eski Başkan Ali Erol, Musa Öztürk’e yeni görevinde başarılar diledi. Ali Erol, kişilerin ve görevlerin geçici olduğunu vurgulayarak, “Beş yıldır yürüttüğüm başkanlık görevini Musa Öztürk kardeşime devrediyorum. Bir hareket prensipler üzerine kaimdir. Kişiler geçicidir. Zamanı geldi görevi devrediyoruz. Hareketin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bizde yorgunluk olmaz. 70’inde, 80’inde bile bizde yorgunluk olmaz. Bizde üstünlük takvadadır. Rabbimiz hepimizi takvada ve hayırda yarışanlardan eylesin. Başkanlığım süresince yönetim kurullarında görev alan tüm arkadaşlarıma ve genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Görevi devralan yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerimize de başarılar diliyorum” dedi.