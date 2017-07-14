Gebze İMH’nin 15 Temmuz Mesajı

Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı bir geceye ve şanlı bir direnişe şahitlik etmiştir.

Türkiye ve dünya, 15 Temmuz gecesi hem eşsiz bir ihanete, hem de destansı bir direnişe aynı anda tanık olmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 15 Temmuz gecesinin üzerinden geçen bir yıllık olaylar zinciri göstermiştir ki; ülkeye ihanet eden bu kalkışma, FETÖ hareketini Truva atı olarak kullanan uluslararası şer odaklarının Türkiye’yi bölünmüş, parçalanmış ve zayıflatılmış bir uydu haline getirmeyi amaçlayan başarısız bir darbe girişimidir.

AMAÇ BATI PROJELERİNİ UYGULAYAN EHLİLEŞTİRİLMİŞ BİR TÜRKİYE

İşbirlikçiler farkında olsun veya olmasın amaçlanan budur. Batılı güçler bölgemizde ehlileştirilmiş, Batı’nın siyasi-askeri projeleri için araçsallaştırılmış bir Türkiye istemektedir.

Bertaraf edilen 15 Temmuz darbe girişimini, Türkiye’nin görece bağımsızlaşma ve iç ve dış politikada kendi çıkarlarını önceleyen bir siyaset izlemeye yönelmesiyle birlikte ülkemize yönelik bir dizi istikrarsızlaştırma ve mevcut seçilmiş iktidarı tasfiye operasyonlarının son halkası olarak görmek mümkündür.

Bu tarihe kadar manipülatif yargı-emniyet operasyonlarıyla iktidarı deviremeyen dış güdümlü işbirlikçi yapı, son bir hamle yaparak askeri darbe yöntemiyle seçilmiş hükümeti devirmeye çalışmıştır.

Devletin pek çok kurumunda olduğu gibi uzun yıllardır orduda kilit görevlere kadar yükselen darbeci çeteler; tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle ve ağır silahlarla, ABD, NATO ve diğer Batılı güçlerin desteğini alarak, devletin bütün kurumlarını ve sokağı ele geçirmeye çalışmış, yönetime el koyarak Türkiye’yi bağlı oldukları efendilerinin yörüngesine oturtmaya çalışmışlardır.

MİLLİ İRADE İLK KEZ BU KADAR GÜÇLÜ BİR REFLEKS SERGİLEDİ

Ancak büyük bir sağduyu, cesaret, kahramanlık ve direniş örneği sergileyen milletimiz, cuntacı halk düşmanlarına karşı yediden yetmişe çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden gösterdiği kahramanlıkla emperyalistlerin ve uşaklarının planlarını boşa çıkarmıştır.

Milli irade, tarihinde belki de ilk kez varlığına ve onuruna yönelik gözü dönmüş bir kanlı darbe teşebbüsüne karşı bu kadar güçlü bir refleks ve mukavemet göstermiştir.

15 Temmuz göstermiştir ki, halkımızın sahip olduğu siyasi bilinç düzeyi darbe teşebbüslerinin önündeki en büyük engeldir.

HALK KORKUYA, ÖLÜME VE ZİLLETE MEYDAN OKUDU

Milletimiz tüm kesimlerin katılımıyla birlikte darbeyi önlemek için tank paletlerinin altına bile girmekten çekinmemiş, mermilere göğsünü siper edinmiş, cuntacıların uçaklar, helikopterler, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla saldırılarına aldırış etmeden meydanlara yürümüş; ölüme, korkuya ve zillete meydan okumuştur.

Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde cuntacılara karşı gösterdiği direnişle halkımız bir destan yazmıştır.

Darbede dış odakların kirli ellerini görme basireti gösteren halkımız, kendi yöneticilerini kendisinin belirleme hakkının elinden alınmasına ve bu hakkın fütursuzca ve kibirlice gasp edilmesine engel olmuştur.

15 Temmuz darbe girişimini bastırmada toplumun tüm kesimlerinin katılımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere seçilmiş hükümetin cesur ve dik duruşu, muhalefet partilerinin darbenin karşısında yer alması, askeri ve sivil bürokrasinin sivil yönetimin yanında saf tutmasının yanı sıra, darbenin ilk saatlerinden itibaren meydanlara inen İslami camia ve hareketlerin öncü rolü, göz ardı edilmesi mümkün olmayan gerçeklerdir.

İslami cemaatler/hareketler gerek söylem gerekse eylem düzeyinde 15 temmuz direnişinin motor güçlerinden biri olmuşlardır.Sokağın sevk ve idaresinde cemaat disiplini almış kişilerin oynadığı rol hayatidir.Dernek,Vakıf ve STK çatısı altında oluşturulan platformlar, ihanet çetelerine karşı insanımızın teyakkuz halinin canlı tutulmasında oldukça etkili olmuştur.Peyderpey icra edilen basın açıklamaları ve tertip edilen yürüyüşlerle şer odaklarına karşı gözdağı verilmiştir.İslami cemaat ve hareketlerin örgütlülüğünün ne kadar mühim olduğu, bu darbe kalkışması münasebetiyle bir kez daha anlaşılmıştır.

15 TEMMUZ ÖNCESİ VE SONRASI KOMPLOLAR ZİNCİRİ

Gayet açık bir gerçektir ki, 15 Temmuz 2016 başarısız darbe teşebbüsü öncesi, özellikle 2010’lu yılların başından itibaren gerçekleştirilen MİT Başkanını tutuklama girişimi, Selam-Tevhid kumpası, 17-25 Aralık operasyonları; devamında yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal istikrarsızlık ve çalkantılar yaratma teşebbüsleri hep aynı merkezden organize edilen ve birbirinin devamı olan gelişmelerdir.

Yine 15 Temmuz sonrası ABD, İsrail, Siyonizm, AB ve Batı dünyasının darbecileri kollayan ve himaye eden politikaları, ülkemizin değişik kentlerinde gerçekleştirilen intihar bombacısı saldırıları, Rıza Zarrab’dan sonra Halk Bank genel müdür yardımcısının ABD ziyaretinde tutuklanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarına ABD mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkartılması, Kuzey Suriye’de ABD’nin Türkiye aleyhine faaliyetleri, Almanya ve AB üyelerinin referandum öncesi ve sonrası Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine yönelik tutumları ve hatta en son suni bir şekilde çıkarılan Katar krizini Türkiye ile bağlantılı okumak ve Türkiye’deki seçilmiş yönetimi tasfiye etmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak suretiyle yeniden ABD, siyonizm ve Batı’nın tam uydusu haline getirme çabalarının birer parçası olarak görmek gerekir.

DEMOKRASİ MASKELİ BATI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimiyle, Batı nezdinde, Batı dışı demokrasilerin ancak sömürgecilere hizmet ettiği ölçüde kabul görebileceği, aksi takdirde darbelerin, diktatörlerin, kralların, tiranların, monarşilerin, şeyhlerin demokrasilere tercih edileceği ve hatta istenmeyen demokrasilerin silahla, kanla, katliamla bastırılabileceği bir kez daha açığa çıkmıştır.

Batı’nın demokrasi maskeli kibirli egemenleri sadece Türkiye halkına değil, tüm dünya halklarına ilk kez bu kadar aleni bir şekilde, suçüstü yakalanmıştır.

Darbe teşebbüsüne karşı olması gereken Batı, 15 Temmuz darbe girişimini kınamamış, bilakis başarısızlığına üzüldüğünü gizleyememiştir.

Özellikle Batı basını o kadar pervasız yayınlar yapmıştır ki, İngiliz BBC yorumcusu, “Erdoğan’ın öldürülememiş olmasının darbecilerin bir hatası” olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gitmiştir.

Artık milletimiz iyice anlamıştır ki, Türkiye’nin dış tehditlere(!) karşı güvence olarak gördüğü NATO ve ABD, bugün ülke içindeki üsleri ve devlet içindeki hücreleriyle birlikte gerek iç darbe tehditleri, gerekse ayrılıkçı terör örgütlerine verdiği açık destekle tehdidin bizatihi kendisi haline gelmiştir.

ABD ve NATO komutanları, darbeci subayların tutuklanmasından duydukları rahatsızlığı açıkça ifade etmiş, gizleme gereği bile duymamışlardır.

DARBECİ GELENEK VE KÜLTÜR KAYNAĞINDA KURUTULMALI

Bizlere düşen Türkiye ve İslam coğrafyasında sergilenen şeytani planlara karşı her zaman uyanık ve tedbirli olmak, emperyalizmin dünya ve bölge politikalarını kuşatıcı bilgiyle çözümleyerek anlamak ve millet ve ümmet dayanışmasıyla bu planları boşa çıkaracak ilişkiler inşa etmektir.

Ülkemizde bu tür girişimlerin önünü kesmek için başta silahlı kuvvetler olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında darbeci gelenek ve kültürün neşvü nema bulmasını engelleyici bir eğitim sistemi üzerinde çalışılması, hem seçilmiş yönetimin, hem de başta eğitim camiası ve ilgili şahıs ve kurumlar olmak üzere, ülkemiz aydınlarının, entelektüellerinin, felsefecilerinin, ilahiyatçılarının, üniversite ve araştırma kurumları ile tüm sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

Darbeci gelenekle ve cuntacı, darbeci üreten kültür ve eğitim sistemiyle hesaplaşmalı; bağımsız, özgürlükçü, halkçı, anti-emperyalist, aklını ve vicdanını hiçbir kimseye kiralamayan, bilinçli şahsiyetler yetiştirecek eğitim politikaları üzerinde ciddiyetle durmalıyız.

Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, ülkemizde daha önce yaşanan modern/post-modern tüm darbelerde olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimi de sömürgeleşmiş, başkalaşmış ve yabancılaşmış köle ruhlu beyinlerle gerçekleştirilmiştir.

BATI YENİ TEŞEBBÜSLERDE BULUNMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR

Milletimiz ve ülkeyi yönetenler şunu bilmelidir ki, ABD-NATO-AB-Siyonizm ittifakı, bugün FETÖ, yarın başka bir adla, devletin başta ordu, emniyet, yargı ve istihbarat birimleri olmak üzere, hassas kurumlarına sızarak yeni gladyo yapılanmaları inşa etmekten vazgeçmeyecektir.

Milletimiz özellikle ABD, NATO ve AB’nin darbedeki başat rolüne gözlerini kapatmamalıdır. Emperyalist güçlerin içimizdeki NATO’cu/Amerikancı/AB’ci/Batıcılarla işbirliğinden vazgeçmesini beklemek, büyük bir gaflet ve yıkım olacaktır.

Zira, yeniden deneyecekler, yeni teşebbüslerde bulunacak, kendilerine yeni uşaklar, yeni hainler arayacaklardır.

15 Temmuz’dan bugüne sergiledikleri siyasi, askeri ve ekonomik kumpas planları bunun ispatıdır.



Bu noktada önemle vurgulanması gereken bir gerçek de şudur ki; darbecilere ve onlara destek verenlere karşı alınan önlemlerde ve aldatılmış kişilere yönelik mücadelede kesinlikle hukuk dışına çıkılmamalı, işlenen suçlar hukuk içinde kalınarak cezalandırılmalı, mağduriyetler yaratmaktan özenle kaçınılmalı, yaşanan mağduriyet şikayetleri ivedilikle sonuçlandırılmalı, yeni mağduriyetlere de yol açılmamalıdır. Bu konuda gösterilecek hassasiyet, Türkiye üzerinde oynanacak yeni oyunların bozulmasında da müspet rol oynayacaktır.

Bu düşünceler ışığında,zulme karşı direniş tarihinde şimdiden kutlu yerini alan ve her zaman onurla hatırlanacak olan destansı 15 temmuz direnişini selamlıyor, bu direnişin kahramanı olan halkımızı ve direnişin tüm bileşenlerini bir kez daha tebrik ediyoruz.Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza şifalar diliyor, şer odaklarının maşalarıyla birlikte organize ettiği hain darbe girişimine eliyle, diliyle ve yüreğindeki imanıyla karşı durarak bertaraf eden milletimizin tüm onurlu evlatlarına şükranlarımızı sunuyoruz.