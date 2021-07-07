Gebze İstanbul Caddesi’nde Gece Mesaisi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze ilçesinde trafiğin yoğun olduğu İstanbul Caddesi’nde üstyapı çalışmalarını gece saatlerinde yaparak vatandaşların mağdur olmaması için azami caba sarf ediyor.

Kocaeli genelinde üst yapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki yol çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan ve D-100 Karayoluna bağlantısı bulunan İstanbul Caddesi ’ndeki üstyapı çalışmaları trafiğin daha az olduğu gece saatlerinde yapılıyor.

VATANDAŞIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN

Bir yandan şehirdeki birçok yolu yenileyerek vatandaşın seyahat ederken yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları yaparken vatandaşın mağdur olmaması için azami gayret gösteriyor. Gebze İstanbul Caddesi’nin ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılması ve D-100 Karayolu giriş güzergahı üzerinde olması nedeni ile vatandaşların trafik sıkışıklığı yaşamaması için yol çalışmaları gece saat 22.00’den sonra yapılıyor. Gece başlayan çalışmalar sabah 06.00’da bitiriliyor. Kısım kısım yapılan üstyapı çalışmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

BOZUK KISIMLAR ONARILIYOR

İstanbul Caddesi’ndeki çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddenin bozuk olan kısımlarını kazıyor ve ardından asfalt serimi gerçekleştiriyor. Tatlıkuyu Köprüsü’nden başlayan yol çalışması Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi’nde kadarki kısımda tamamlanacak.