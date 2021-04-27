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Gebze Kadıllı Köyü’nde Altyapı Çalışması

İSU ekipleri, Gebze ilçesi Kadıllı Köyü’nde atık su altyapı çalışması yapıyor.

Gebze Kadıllı Köyü'nde Altyapı Çalışması

27 Nisan 2021 Salı 09:56


Şehirde ne varsa kırsalda da o olacak düsturu ile hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan köylerde alt ve üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze’nin Kadıllı Köyü’nün belli bir kısmının ihtiyacını karşılayacak altyapı (atık su) hattı çalışması yapılıyor.

 

2 BİN 700 METRE UZUNLUĞUNDA 

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıllı Köyü’nde toplamda 2 bin 700 metre atık su altyapı hattı döşenecek. İSU ekipleri şuana kadar bin 400 metre altyapı imalatını tamamladı.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışma ile Kadıllı Köyü’nde atık su hattı olmayan evlerin hattı inşa ediliyor. Köy halkı yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 











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