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Gebze Kara Hazır!

Gebze’de ekipler hazır kıta Gebze’de ekipler teyakkuzda

Gebze Kara Hazır!

12 Şubat 2021 Cuma 18:06

 

 Meteorolojinin kar uyarısı üzerine Gebze’de yaya ve araç ulaşımında aksaklıkların yaşanmaması için Gebze Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alındı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda teyakkuza geçen fen işleri müdürlüğü tarafından alınan önlemler kapsamında 5 adet tuzlama aracı,2 adet grayder, 4 adet kazıcı, 16 adet JBC, 38 pick-Up, 20 kamyon ve 360 personelle karla mücadele çalışması yapılacak. Gebze Belediyesi yetkilileri vatandaşların olası bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde şikayetlerini ve taleplerini 0 530 412 02 41 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu. 

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