Gebze Katlı Otoparka 85 Bin Araç Giriş Çıkış Sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Gebze Katlı Otoparka 9 ayda 85 bin araç giriş – çıkış sağladı





UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Gebze Katlı Otopark’a 6 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 9 aylık bir süreçte 85 bin 827 araç giriş – çıkış yaptı.

ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN 502 ARAÇ KAPASİTELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Mayıs 2020 Mayıs tarihinde hizmete alınan Gebze Katlı Otoparkı, 502 araç kapasitesiyle Gebzeli vatandaşlara hizmet sağlıyor. Engelli erişimine uygun katlı otopark, 6 kattan oluşuyor. Engelli park yeri de bulunan otopark, Gebzeli vatandaşlar tarafından güvenle ve memnuniyetle tercih ediliyor.

50 KAMERA İLE GÖZETLENİYOR

Kurulduğu günden itibaren Gebzeli vatandaşların sıklıkla tercih ettiği otoparkta kullanılan kameralar son teknolojiyle güvenlik sağlıyor. Toplamda 50 kamera ile saniye saniye görüntülenen otoparkta vatandaşlar araçlarını güvenle bırakıyor. Kör nokta bulunmayan otoparkta vatandaşlar, araçlarını bıraktıklarında gözleri arkada kalmadan Gebze bölgesinde aktivitelerini gerçekleştiriyor.

ABONE SİSTEMİ

UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otoparkta abone sistemi de bulunuyor. Abone sistemi ile ödenen ücretler azalarak vatandaşlar daha da memnun ediliyor. Abone sistemine üye olan vatandaşlar diledikleri zaman araçları ile giriş çıkış yaparak kendi otoparkı gibi sistemden faydalanıyor.

ELEKTRİKLİ ŞARJ ÜNİTESİ

Akıllı otoparkta vatandaşların kullanım imkanına sunulan son teknoloji elektrikli otomobillerin şarj üniteleri de vatandaşların kullanımında. Giriş katında bulunan şarj ünitesi ile vatandaşlar hem araçlarını park ediyor, hem de şarj edebiliyor.











