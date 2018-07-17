İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze yönetimi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Mustafa Güler’in ziyareti dernek binasında yapılan incelemenin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
Gebze Kaymakamından Gebze İMH’ye Ziyaret
Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze şube merkezini ziyaret etti. İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek merkezinde bir araya gelen Kaymakam Mustafa Güler, Musa Öztürk’ten derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında ilgi aldı.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze yönetimi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Mustafa Güler’in ziyareti dernek binasında yapılan incelemenin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.