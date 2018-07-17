Gebze Kaymakamından Gebze İMH’ye Ziyaret

Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze şube merkezini ziyaret etti. İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek merkezinde bir araya gelen Kaymakam Mustafa Güler, Musa Öztürk’ten derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında ilgi aldı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Koordinatörü Ertuğrul Taşlı’nın da katılım sağladığı ziyarette Gebze İMH’nin ilçede yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Musa Öztürk, İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak Gebze’de okul öncesinden başlayarak ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hitab eden sosyal, kültürel, eğitsel ve entelektüel faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Gebze İMH bünyesinde tefsir, kavram, İslam düşüncesi, Esma-ül Hüsna, Kitap Tahlili ders ve programlarının her yıl periyodik olarak devam ettiğini belirten Musa Öztürk, Kaymakam Güler’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze yönetimi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Mustafa Güler’in ziyareti dernek binasında yapılan incelemenin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.