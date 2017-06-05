Gebze Kent Meydanında Ramazan

Gebze Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programlarda, Dr. Ender Saraç Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırlarını Gebzelilerle paylaşırken Orhan Çakmak birbirinden güzel ilahilerle gönüllerin pasını silen bir konser verdi. Hafta sonu sahur vaktine kadar Gebzelilerin adet akınına uğrayan 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı düzenlenen programlara ev sahipliği yapıyor.



SARAÇ’TAN SAĞLIKLI BESLENMENİN SIRLARI

Dr. Ender Saraç, Ramazan ayında özellikle iftar ve sahurda beslenmenin ne kadar önemli olduğuna değindi. Saraç ayrıca, beslenmenin yanı sıra Ramazan ayında yapılması gereken egzersizlerden bahsetti. Saraç, özellikle Ramazanda öğle saatlerinde ‘şekerleme’ diye tabir edilen uykunun bünyeye çok iyi geldiğini ve insanı iftara kadar dinç tutuğunu ifade etti.



KÖŞKER GEBZELİLERİN RAMAZANINI KUTLADI

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında ilahi ve özgün parçaları Gebzeliler için seslendiren Orhan Çakmak’ın konserini Gebzeliler ile birlikte dinleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konser sonunda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasının başında tüm Gebzelilerin Ramazan ayını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun bizleri Ramazan ayına yeniden kavuşturdu. Hepimizin Ramazan Ayı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Bizler gibi Ramazan Ayını rahat geçiremeyen Müslüman ülkeler var. Onlar için de dua etmeyi ihmal etmeyelim. Son olarak son dönemde yaşanan kaza ve terör olaylarında şehit olan askerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.



İFTAR SONRASI ÇAY İKRAMI