Gebze Kudüs'ü Andı

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Temsilciliği ve 13 STK dan Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından organize edilen “Ümmetin Başkenti Kudüs” adlı bir program düzenledi.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin Hamas temsilcisi Talal Nassar ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Platform adına konuşma yapan İlim Yayma Cemiyet Gebze Başkanı Sedat Çelik’in selamlama konuşmasıyla başlayan gece Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programın akışında minik öğrenciler "Kalk Kudüs'e Gidelim" şiiri programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattılar.

Gecede konuşma yapan Hamas temsilcisi Talal Nassar, Türkiye’nin dünya Müslümanlarına önderlik yapmasını beklediklerini ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi. Filistin topraklarını canları pahasına bile olsa terk etmeyeceklerini ifade eden Nassar, binlerce Filistin'inin İsrail yönetimi tarafından hapishanelerde tutulduğunu ve işkence gördüğünü açıkladı.

İHH Emperyalistleri Korkutuyor

Nassar’ın ardından konuşma yapan Bülent Yıldırım, çok zor günlerden geçildiğini, birilerinin Türkiye'yi parçalamak, bölmek ve İslam'dan uzaklaştırmak istediğini söyledi. ‘İstanbul ne ise Kudüs odur’ diyen Yıldırım, İHH tarafından yapılan yardım organizasyonlar aynı zamanda İsrail’in ve emperyalistlerin de oyunlarını bozduğunu ifade etti. Yıldırım, İsrail'e yönelik, “Müslümanları tamamen yok etmek istiyorlar. Onun için bugün her günden daha diri, dinç, güçlü ve birlik içinde olmalıyız, hiç durmadan çalışmak zorundayız. Davamız, İslam ve özgürlük davasıdır.

“İsrail’le Asla Barış Olmaz”

Yıldırım, Yahudilerin Filistin'de küçük çocukları öldürdüğünü, İsrail bakanının küçük çocukların öldürülmesi gerektiği şeklinde açıklamalarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Dünya, Filistin'de çocukların öldürülmesine sessiz kalıyor. Niye? 'Bu küçük çocuklar büyüyünce bizim düşmanımız olacak' diyorlar. Siyonistlere sesleniyorum Türkiye'nin her evladı büyüyünce senin düşmanın olacak, seni yok edecek, Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılacak.

Bundan sonra sadece Filistin değil, karşında biz de varız. Yürümesini de biliriz, gelmesini de biliriz, oluşturduğunuz demir kubbeyi başınıza yıkmasını da biliriz. Biz biliyoruz ki Suriye, Irak, Libya, Afrin, Türkiye ve Mısır için İsrail'in ortadan kalkması gerekir."diye konuştu.

“Ümmetin Başkenti Kudüs” programı Grup Kıyam'ın ezgileri ve Gebze İmam Hatip Mezunları Derneği (GİLMDER) Başkanı Cenk Çelik’in duasıyla sona erdi.