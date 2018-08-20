banner382
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze kurban pazarında Beş boynuzlu koç

Beş boynuzlu koç Gebze kurban pazarında ilgi odağı oldu.

Gebze kurban pazarında Beş boynuzlu koç

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:15

banner346
Gebze Kirazpınar mahallesinde kurulu kurban pazarındaki 5 boynuzlu koç gören herkesi hem şaşkına çeviriyor hem de büyük ilgi toplamaya devam ediyor

Vanlı Eşref Gümlüce tarafından yetiştirilen ve Van'dan kurbanlık olarak Gebze'e getirilen koçun  başının sol tarafında 3, sağ tarafta ise 2 boynuz bulunuyor

Uzun yıllardır hayvancılık yaptığını ve Vandaki hayvanlarının arasında Üç boynuzlu bir Koçun daha olduğunu  söyleyen  Eşref Gümülce, Gebze'de kurban almaya gelenlerin beş boynuzlu Koç'a büyük ilgi gösterdiğini yaklaşık 60-70 kilogram ağırlığında olan beş boynuzlu koçun satış fiyatının ise 2 bin 500 lira olduğunu ve alıcısını beklediğini belirtti

Şimdi herkes beş boynuzlu Koçun kim tarafından alınacağını merakla beklerken bayrama kadar en büyük ilgiyi görecek kurbanlık olduğu da bir gerçek 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mezarlıklar Kurban Bayramı’na hazır Mezarlıklar Kurban Bayramı’na hazır
Bayramda parkomatlar ücretsiz Bayramda parkomatlar ücretsiz
KSMMMO’da stajyerlerin maratonu başladı KSMMMO’da stajyerlerin maratonu başladı
947. Yılında Malazgirt Meydan Muharebesi 947. Yılında Malazgirt Meydan Muharebesi
MKYK'ya Kocaeli'den Emine Zeybek! MKYK'ya Kocaeli'den Emine Zeybek!
GTO’da Deprem Gerçeği Paneli GTO’da Deprem Gerçeği Paneli
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Mezarlıklar Kurban Bayramı’na hazır
Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlıkları temizleyerek, Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Haberi Oku