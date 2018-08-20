Gebze kurban pazarında Beş boynuzlu koç

Gebze Kirazpınar mahallesinde kurulu kurban pazarındaki 5 boynuzlu koç gören herkesi hem şaşkına çeviriyor hem de büyük ilgi toplamaya devam ediyor



Vanlı Eşref Gümlüce tarafından yetiştirilen ve Van'dan kurbanlık olarak Gebze'e getirilen koçun başının sol tarafında 3, sağ tarafta ise 2 boynuz bulunuyor



Uzun yıllardır hayvancılık yaptığını ve Vandaki hayvanlarının arasında Üç boynuzlu bir Koçun daha olduğunu söyleyen Eşref Gümülce, Gebze'de kurban almaya gelenlerin beş boynuzlu Koç'a büyük ilgi gösterdiğini yaklaşık 60-70 kilogram ağırlığında olan beş boynuzlu koçun satış fiyatının ise 2 bin 500 lira olduğunu ve alıcısını beklediğini belirtti



Şimdi herkes beş boynuzlu Koçun kim tarafından alınacağını merakla beklerken bayrama kadar en büyük ilgiyi görecek kurbanlık olduğu da bir gerçek