Gebze kurban pazarında Beş boynuzlu koç
Beş boynuzlu koç Gebze kurban pazarında ilgi odağı oldu.
Vanlı Eşref Gümlüce tarafından yetiştirilen ve Van'dan kurbanlık olarak Gebze'e getirilen koçun başının sol tarafında 3, sağ tarafta ise 2 boynuz bulunuyor
Uzun yıllardır hayvancılık yaptığını ve Vandaki hayvanlarının arasında Üç boynuzlu bir Koçun daha olduğunu söyleyen Eşref Gümülce, Gebze'de kurban almaya gelenlerin beş boynuzlu Koç'a büyük ilgi gösterdiğini yaklaşık 60-70 kilogram ağırlığında olan beş boynuzlu koçun satış fiyatının ise 2 bin 500 lira olduğunu ve alıcısını beklediğini belirtti
Şimdi herkes beş boynuzlu Koçun kim tarafından alınacağını merakla beklerken bayrama kadar en büyük ilgiyi görecek kurbanlık olduğu da bir gerçek