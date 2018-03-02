Gebze Mart Meclisi Yapıldı

Gebze Belediyesi olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Mart ayı meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önerge ile gündeme dahil edilen 3 madde ile birlikte toplam 23 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 20. Maddesi olan Zonguldak İli Saltukova Belediyesi ile Kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi oy birliği ile direk geçti. Gebze Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 3 Nisan Salı günü saat 16:00’da gerçekleşecek.