Gebze Meclisi 2. oturumu yapıldı Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı meclisi ikinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Başkanlığında Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşti.

07 Temmuz 2020 Salı 11:26