Gebze Meclisi toplanacak!

Gebze Belediye Meclisi, 7 adet gündem maddesini görüşmek üzere, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Belediye Meclis Salonunda 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da toplanacak. Yoklama ve 7 Ağustos tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanmasıyla başlayacak olan toplantıda, 7 gündem maddesinden oluşan İmar Komisyon Raporları ve Müdürlüklerden Gelen Teklifler görüşülecek.