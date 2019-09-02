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Gebze Meclisi toplanacak!

Gebze Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 4 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Gebze Meclisi toplanacak!

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:05

 Gebze Belediye Meclisi, 7 adet gündem maddesini görüşmek üzere, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Belediye Meclis Salonunda 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da toplanacak. Yoklama ve 7 Ağustos tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanmasıyla başlayacak olan toplantıda, 7 gündem maddesinden oluşan İmar Komisyon Raporları ve Müdürlüklerden Gelen Teklifler görüşülecek.
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Anahtar Kelimeler
GebzeBelediye MeclisiEylül 2019
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