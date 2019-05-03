Gebze Meclisi Toplandı

Selamet Güner Başkanlığında gerçekleşen mecliste 10 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının başlangıcında 9 Nisan 2019 tarihli meclis birleşimine ait karar özetleri oylanarak kabul edildi. Gündeme 11. Ve 12. Maddeler ilave edildi. Daha sonra gündemin 1. Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek meclis üyeleri tarafından raporda yer alan Yapı Kayıt Belgesi Parsel Satışları konusu değerlendirildi.



CHP Meclis üyeleri Beylikbağı bölgesindeki vatandaşların çıkarlarını gözetecek şekilde satış yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerektiğini savundular. İmar Komisyon raporları da görüşülerek oy çoğunluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.



3. VE 6. MADDELER GÜNDEMDEN ÇIKARILDI



AK Partili Meclis Üyelerinin gündemde yer alan 3. ve 6. Maddelerin detaylı incelenmesi için gündemden çıkarılıp komisyona idare edilmesine yönelik talebi oylama yapılarak kabul edildi. İYİ Parti Meclis üyesi Kayhan Özler, iç denetim komisyonunun aylık bazda denetleme görevi yapmasını talep etti.



Başkan Vekili Selamet Güner ise, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün bir sonraki meclis toplantısında bu talebi değerlendirip gereğini yapacağını belirtti. Meclis toplantısı, Müdürlüklerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi. Haziran ayı meclis toplantısının 8 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirilmesine karar verildi. BÜYÜKGÖZ TDBB KONGRESİNDE Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün İstanbul’da yapılan ve Gebze Belediyesi’nin de üyesi olduğu 5. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Olağan Kongresi’ne katıldığı için meclis toplantısında yer alamadığı öğrenildi.

