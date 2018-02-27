Gebze Meclisi toplanıyor

Mart ayı meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;



Yoklama – Açılış.



1 Şubat 2018 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması



1. Diğer Kurum ve Kuruluşların Taleplerinin Karşılanmasına ilişkin Plan ve Bütçe- Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Ortak Raporu,

4. Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu,

5. Belediyemizin Şirketi Marmara Uzmanlar İnşaat San ve Tic. Ltd.Şti.’nin sermaye artışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

6. Osmanyılmaz (Beylikbağı) Mah. 4888 ada 3,7 ve 8 nolu parseller Belediyemiz tarafından Sarı Cami Meydan ve çevre düzenlemesinde Teknik ve Sosyal Altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,