Gebze Metro inşası için ilk adım atılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze-Darıca hattında projelendirilen metro hattı için düğmeye bastı. Daha önce fizibilite çalışmaları tamamlanan proje ihale aşamasına getirildi. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacak. İhalenin sonuçlanmasının ardından yer teslimi ile firma çalışmalara başlayacak. Metro hatta çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

1 ŞUBAT’TA İHALE

Gebze-Darıca Metro hattı yapım ihalesi 1 Şubat perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenecek. Hat 15.6 kilometre uzunluğa sahip olacak. Gidiş -dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat yapılacak. Hatta 12 istasyon yer alacak. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak.

YOLCULUK SÜRESİ 19 DAKİKA

Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanacak.