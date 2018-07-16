Gebze Meydanda 15 Temmuz Coşkusu

15 Temmuz Destanının 2. yıl dönümü, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe protokolü ve şehit astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir; 15 Temmuz Destanının gurur ve kıvancını Gebzelilerle meydanda bir kez daha yaşadı.

15 Temmuz destanının 2. yıl dönümü Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı konuşmada, “ Bu milletin artık sırtı yere gelmez” dedi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi, vatan nöbetini gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

YOĞUN KATILIM

15 Temmuz Destanının 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Teknik üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları, Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, Başkan Danışmanı Şakir Bitmez, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

FOTOĞRAF SERGİSİNİ GEZDİLER

Program öncesi protokol üyeleri, programın onur konukları Ömer Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve abisi Soner Halisdemir ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Serginin açılışının ardından 15 Temmuz hain darbe girişimin anlatıldığı fotoğraf sergisi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi.

MİLLETİMİZ BİR DESTAN DAHA YAZDI

Program Gebze Belediyesi Mehteran Bölüğünün konseri ve Kur’an Tilaveti ile başladı. Programın açılışında konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Mensubu olmaktan her zaman kıvanç duyduğumuz yüce Türk milleti, Sultan Alpaslan’ın yurt eylediği Anadolu’da tarih boyunca sayısız destanlara ve zaferlere imza attı. Anadolu’nun tarihi; Osman Beyler, Yavuz Sultan Selimler, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniler, Gazi Mustafa Kemal gibi yüce şahsiyetlerin yanı sıra Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aziz Türk milletinin yazdığı sayısız destanla doludur.

MİLLETİMİZİN FERASETİ VE AZMİ

Aziz milletimiz son destanını bundan 2 yıl önce 15 Temmuz’da, asker üniformasının arkasına gizlenen hainlere karşı yazdı. Büyüyen Türkiye’nin kutlu yürüyüşünden, yeniden dirilişinden rahatsız olan dış güçlerin piyonu olan FETÖ terör örgütünün; milli birlik ve kardeşliğimize kast ettiği kalkışma, yine milletimizin feraseti ve birliğiyle başarısız oldu hamd olsun.



HAİNLERİN KİRLİ OYUNUNU BOZDU



Milli bağımsızlığının manevi anayasası olan İstiklal Marşı, ‘korkma!’ diye başlayan; ‘Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ dizeleriyle devam eden bu milletin korkacağını sanan hainlere en güzel cevabı yine milletimiz birlik ve beraberliğiyle, vatan aşkıyla kenetlenerek verdi. Necip milletimiz, Başkomutanları ve Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ‘tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan’ ülküsünde birleşerek, hainlerin kirli oyununu bozdu.

24 HAZİRAN’DA GEBZE’DEN ÇOK GÜÇLÜ DESTEK

Yine aziz milletimiz 24 Haziran’da tercihi, daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye’den yana yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanını, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan olarak belirledi. Gebze’miz de kendisine yakışır şekilde en güçlü destek ve oy oranıyla Başkanlarına sahip çıktı. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun var olun. Bundan sonra Türkiye’nin sırtı yere gelmez. Rabbim bir daha o günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah tüm gazilerimizden razı olsun, milli birliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

BUGÜN DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmasında, “Bu gün demokrasi ve milli birlik günümüz. Bu günü bahşeden cenabı Allah’a hamd ediyorum. Bu zaferin kazılmasında asıl rol oynayan Türk Milletine ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Tanklara, tüfeklere göğsünü siper eden vatandaşlarımıza ve şehit olan vatandaşlarımıza rahmet diliyor teşekkür ediyorum. Meydanlarda yaralanan Gazi olan kardeşlerimizden hala hasta olanlara Allah’tan şifa diliyorum. O gece meydanlarda olan ihanet içinde olanlara izin vermeyen polisimizin yanında olan aziz milletimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BİZLERE ÖMER’LER VEREN ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN

Programın onur konuğu olarak Gebze’ye gelen 15 Temmuz Zaferinin sembol isimlerinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir Gebzelileri selamladı. Baba Halisdemir, “15 Temmuz’dan sonra tüm Türkiye’yi gezmeye başladım bu günde sizlerle birlikteyiz. Türk milleti bize öyle bir şehadet mertebesi ver ki bir an olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sebeple hepinize çok teşekkür ediyorum ve gençlere güveniyorum, annelere güveniyorum, bizlere Ömer’ler veren Allah’a binlerce şükürler olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. ” dedi.

ALLAH TÜM ŞEHİTLERİMİZDEN RAZI OLSUN

Abi Halisdemir yaptığı konuşmasında, “Şehitlerimizin isimlerini, yaşatmak amacıyla çocuklarına veren anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Binlerce Fethi Sekin, Ömer Halisdemir dünyaya geldi. Onlar zaten ölmedi her zaman yaşayacaklar. Ömer Halisdemir son görevine şahadet olduğunu bilerek gitti. Ama şunu düşündü; benim çocuklarım anasız babasız büyür ama vatansız büyüyemez diyerek gitti. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun” dedi. Konuşmaların ardından onur konuklarına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker plaket takdiminde bulundu.

NÖBET GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

15 temmuz milli İrade kenet Meydanında gerçekleşen program gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Habertük Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazeteci Yazar Ahmet Anapalı Gebzelilerle bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişimini ele alan Anapalı darbe girişimini tüm yönleriyle Gebzelilerle paylaşırken Veyis Ateş o gece şehit düşen özel harekat polislerimizden bahsetti. “Allah onlardan razı olsun” dedi.