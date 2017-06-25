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Gebze meydanda bayramlaştı

Gebze’de geleneksel ilçe bayramlaşması Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Gebze meydanda bayramlaştı

25 Haziran 2017 Pazar 14:19

AK PARTİ’DE BAYRAMLAŞMA
15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen geleneksel kent bayramlaşması öncesi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe binasında gerçekleşen bayramlaşma programına katıldı. Protokol üyeleri ve Ak Parti ilçe teşkilatının bayramlaştığı programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, partililerin bayramlarını tebrik etti.
BAYRAMLAŞMAYA YOĞUN KATILIM
Çok sayıda vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı kent meydanındaki ilçe bayramlaşmasına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli eski Milletvekilleri Mehmet Ali Okur, Cemalettin Kaflı, Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, GTO Başkanı Nail Çiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, mahalle muhtarları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
KÖŞKER GEBZELİLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Kent Bayramlaşmasında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına, Ramazan Ayı boyunca tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisi ile başladı. Başkan Köşker, “Rabbim 11 ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu geçirmeyi nasip etti. İnşallah geri kalan 11 ayımızı da bu manevi haz ile güzel bir şekilde geçirmeyi nasip etsin. Her bayramda olduğu gibi bir kent bayramlaşmasında daha birlikteyiz. Rabbimize ne kadar şükretsek az. Sabah ailemizle bayramlaştık şimdi de Gebze ailemizle bayramlaşıyoruz. Ben hepinizin tekrar bayramını kutluyor sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.
ALLAH GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuşmasının başında Gebzelilerin ve emniyet güçlerinin bayramını kutladı, şehitler için Allah’tan rahmet diledi. Bakan Işık, “Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz ve zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin, gücümüze güç katsın. Bize hiçbir harici düşman zarar veremez. Önemli olan bizim kendi içimizde ki birlik ve beraberliğimiz. Biz birlikte olursak kimse bize zarar veremez, ama kendi içimizde birlik olmazsak dışarıdan düşmana gerek yok.
GEBZELİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Türkiye’nin büyüme ve ilerlemeye devam etmesi oldukça önemli. Bu büyümede ve gelişmede Gebze bizlere her zaman destek olmuştur. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkür Gebze’nin layık olduğu hizmetleri Gebze’ye sunmak ile olur. Bugüne kadar pek çok hizmeti hayata geçirdik, inşallah bundan sonrada Gebze için hizmetlerimize devem edeceğiz. Ben bir kez daha buraya teşrif eden siz değerli Gebzeli hemşerilerimin bayramını tebrik ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın konuşmasının ardından protokol üyeleri ile Gebzeliler bayramlaştı.
 
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