Gebze MHP’de 21 kişiye ihraç

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü her salı günü düzenlediği basın toplantısına misafir olarak Gebze MHP İlçe Başkanı Ferit Taşdemir’de katıldı. Taşdemir, Gebze’de Akşener tarafı için düzenlenen toplantı için zehir zemberek sözler kullandı.

İHRAÇ EDECEĞİZ

Her salı günü MHP il binasında Aydın Ünlü’nün düzenlediği olağan basın toplantısına misafir olarak katılan Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir toplantı sonrasında kısa bir açıklamada bulundu. Taşdemir, Gebze’de Meral Akşener için düzenlenen destek toplantısını eleştirdi. Ayrıca o toplantıya katılan 600 kişiden sadece 37’sinin MHP teşkilatlarında olduğunu belirterek, 16’sının Yüksek Seçim Kurulu’na giderek istifa ettiğini belirtti.

İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARACAĞIZ

Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir konuşmasının devamında Meral Akşener’e destek amaçlı olarak düzenlenen toplantıyı kastederek “Onların ipliğini pazara çıkaracağız” dedi. Taşdemir, “Geçtiğimiz günlerde ‘Gebze’de Akşener’e 600’ destek söylemiyle basında yer alan haberlerin aslı astarı yok. Toplantıya katılanların sadece 37 tanesi teşkilat mensubumuzdur. Bunların 16 tanesi seçim kuruluna giderek istifa etti. Geri kalanını da tespit ederek ihraç edeceğiz. MHP’nin kurumsal kimliğine zarar vermek isteyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. O toplantıya şehit yakınları ve gaziler ile başka parti mensupları da davet edildi. Kimsenin bu insanları kandırmaya hakkı yok” dedi.