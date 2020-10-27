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Gebze Müftüsü Canlı Yayında

Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay Gebze gazetesi (www.gebzegazetesi.com ) canlı yayınına katılarak Mevlid-i Nebi haftası ile ilgili açıklamalar yaptı.

Gebze Müftüsü Canlı Yayında

27 Ekim 2020 Salı 16:59

 Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile Gebze Müftüsü sayın Selçuk Kılıçbay. www.gebzegazetesi.com canlı yayında Hazreti Peygamber ve çocuk konusunda bilgi veriyor.

İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanesini ziyaret eden Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay`a kütüphanenin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman kütüphanedeki kitaplar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra canlı yayın programına katılan Gebze Müftüsü Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile Gebzede pandemi önlemlerini alarak bir toplantı düzenleneceğini, toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığından üst düzey yöneticilerin katılacağını söyledi.
Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile yaptığımız canlı yayının linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi
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