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GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEM GİŞELERİ AÇILDI

TEM yan yolunu, E-80 (TEM) otoyolu İstanbul istikametine bağlayacak Gebze OSB otoyol bağlantı gişeleri, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kullanıma açılmıştır.

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEM GİŞELERİ AÇILDI

26 Ocak 2017 Perşembe 23:12


26.01.2017 tarihi (bugün) itibariyle gişelerden geçiş yapılabilecektir. Yeni gişeleri kullanmak isteyen katılımcılarımızın, GOSB Güney Kapısından çıkarak, TEM Yan yolundan İstanbul istikametine devam etmeleri gerekmektedir.

*TEM - Şekerpınar gişelerinden, organize sanayi bölgeleri istikametine gidiş-dönüşte yaşanılan trafik sıkışıklığını aşmak amacıyla, GOSB, TOSB, GGOSB, GPOSB tarafından alternatif bağlantı çözümü geliştirilmiş, Bakanlık – Valilik – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Karayolları ve 4 OSB arasında yapılan protokol ile çalışma başlatılmıştı. 

Yapım bedelinin 4 OSB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı projede, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin katkıda bulunduğu miktar 6 Milyon TL… 

TOSB, proje için 2 Milyon TL, Gebze Güzeller OSB 1 Milyon 250 Bin TL,  Gebze Plastikçiler OSB ise 1 Milyon TL. katkıda bulundu. Bedelin geriye kalan kısmı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

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