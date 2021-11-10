banner696
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Veriyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Veriyor

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:32

 
11 Kasım da Gebze de Fldan Dikme Töreni
Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze Orman İşletme Şefliği Muallimköy sınırları içerisinde bulunan BİLİŞİM VADİSİ yerleşkesinin batısında 48,7 hektarlık alan da fidan dikme etkinliği düzenliyor .
Konuyla ilgili Gebze Orman işletme müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da fidan dikilecek alanla ilgili şu bilgilere yer verildi
Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Vermek için Bilişim Vadisine Fidan Dikiyor
“..İlgili saha, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğüne Kazı Fazlası Malzeme alanı(Dolgu Alanı) olarak kiralanmış ve iş bitiminde ağaçlandırmaya hazır halde geri teslim alınan sahalardandır.
- Toplamda 48,7 hektarlık ağaçlandırılacak alanda, 50 km’lik Gradoni Teras ve 2,5 hektarlık kısımda 3’lü riperle alt toprak işlemesi yapılarak arazi hazırlığı tamamlanmış ve fidan dikimine hazır hale getirilmiştir.
- İlgili sahada; 5290 adet Fıstıkçamı, 6401 adet Selvi, 2499 adet Ardıç, 5758 adet Defne, 2499 adet Ihlamur, 2499 adet Çınar, 3998 adet Yabani zeytin ve 5164 adet Sedir fidanı olmak üzere toplamda 8 türde 34108 adet fidan dikilecektir.
- 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan GELECEĞE NEFES fidan dikim töreninde yaklaşık 3000 adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir.” Denildi
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak bu kampanyadan dolayı Gebze orman işletme Mğdürlüğü yetkililerini kutluyor başarılar diliyoruz
Geçtiğimiz Yıllarda Gebze de Düzenlenen Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Ver Törenlerini Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel hale getirmiş www.iktav.com kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalın da yayınlanmasını sağlamıştık konuyla ilgili yaptığımız sosyal medya paylaşımı
Orman Genel Müdürü İle Belgesel Söyleşi
Fidan dik geleceğe nefes ver kampanyası
11 ayın 11. Saat 11 i 11 geçe Gebze Pelitli bölgesin de bir nefes bir fidan kampanyasına katılıp kocaelili gençleri ve öğrencilerle fidan diktiğimiz bölgede gazete olarak canlı yayın yaptık
Fidan dikme kampanyası ile ilgili Orman genel müdürü Bekir Karaca ile yaptığımız belgesel söyleşi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İktav Kütüphanesi'nde Atatürk Kitapları Arşivi İktav Kütüphanesi'nde Atatürk Kitapları Arşivi
KOCAMAN’DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI KOCAMAN’DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI
Başkan Büyükakın, ‘’Boşa Geçirecek Bir Dakikamız Bile Yok’’ Başkan Büyükakın, ‘’Boşa Geçirecek Bir Dakikamız...
Gündoğdu, Darıca’da BİK Sosyal Tesisi İle Balyanoz Koyunu İnceledi Gündoğdu, Darıca’da BİK Sosyal Tesisi İle Balyanoz...
Başkan Büyükakın; “Atatürk’ün Emaneti Tüm Vatandaşlarımızın Omuzlarındadır” Başkan Büyükakın; “Atatürk’ün Emaneti Tüm...
Marmara Engelliler Derneği'nden Çiftçi'ye Ziyaret Marmara Engelliler Derneği'nden Çiftçi'ye Ziyaret
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İktav Kütüphanesi'nde Atatürk Kitapları...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın günün anlam ve önemine ait...

Haberi Oku