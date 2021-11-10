Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Veriyor

11 Kasım da Gebze de Fldan Dikme Töreni

11 Kasım da Gebze de Fldan Dikme Töreni

11 Kasım da Gebze de Fldan Dikme Töreni

Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze Orman İşletme Şefliği Muallimköy sınırları içerisinde bulunan BİLİŞİM VADİSİ yerleşkesinin batısında 48,7 hektarlık alan da fidan dikme etkinliği düzenliyor .

Konuyla ilgili Gebze Orman işletme müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da fidan dikilecek alanla ilgili şu bilgilere yer verildi

Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Vermek için Bilişim Vadisine Fidan Dikiyor

“..İlgili saha, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğüne Kazı Fazlası Malzeme alanı(Dolgu Alanı) olarak kiralanmış ve iş bitiminde ağaçlandırmaya hazır halde geri teslim alınan sahalardandır.

- Toplamda 48,7 hektarlık ağaçlandırılacak alanda, 50 km’lik Gradoni Teras ve 2,5 hektarlık kısımda 3’lü riperle alt toprak işlemesi yapılarak arazi hazırlığı tamamlanmış ve fidan dikimine hazır hale getirilmiştir.

- İlgili sahada; 5290 adet Fıstıkçamı, 6401 adet Selvi, 2499 adet Ardıç, 5758 adet Defne, 2499 adet Ihlamur, 2499 adet Çınar, 3998 adet Yabani zeytin ve 5164 adet Sedir fidanı olmak üzere toplamda 8 türde 34108 adet fidan dikilecektir.

- 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan GELECEĞE NEFES fidan dikim töreninde yaklaşık 3000 adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir.” Denildi

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak bu kampanyadan dolayı Gebze orman işletme Mğdürlüğü yetkililerini kutluyor başarılar diliyoruz

Geçtiğimiz Yıllarda Gebze de Düzenlenen Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Ver Törenlerini Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel hale getirmiş www.iktav.com kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalın da yayınlanmasını sağlamıştık konuyla ilgili yaptığımız sosyal medya paylaşımı

Orman Genel Müdürü İle Belgesel Söyleşi

Fidan dik geleceğe nefes ver kampanyası

11 ayın 11. Saat 11 i 11 geçe Gebze Pelitli bölgesin de bir nefes bir fidan kampanyasına katılıp kocaelili gençleri ve öğrencilerle fidan diktiğimiz bölgede gazete olarak canlı yayın yaptık