Gebze - OSB Yan Yollarda Hummalı Çalışma

Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında yan yollarda kaldırım ve oto korkuluk imalatları yapılıyor.

Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” çalışmalarına hızla devam ediyor. OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak proje, kaldırım ve oto korkuluk imalatları ile aralıksız bir şekilde devam ediyor.

12 KİLOMETRE YANYOL

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak.

KALDIRIM VE OTOKORKULUK İMALATLARI

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri güney yan yollardaki binder asfalt serimlerinin büyük kısmı ile Arapçeşme Mahallesi’nden gelip Kirazpınar Mahallesi yönüne doğru giden dere için 56 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğindeki menfezin yapımı geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Proje kapsamında birçok imalat ve işin tamamlandığı yan yollarda şuan kaldırım ve oto korkuluk imalatları yapılıyor.

OSB BÖLGESİNDEKİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. Projenin 500 günde bitirilmesi ön görülüyor.

4 YENİ KÖPRÜ İNŞA EDİLİYOR

Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa ediliyor. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa ediliyor.























