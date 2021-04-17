Gebze OSB’ye Ulaşım Rahatladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi şehir merkezi ile OSB’leri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesi kapsamında, Kuzey yan yol tarafında ‘Bağlantı Yolu 1’ ile Tembelova Köprüleri arasındaki kısımda (Balküpü Mevkii) yan yol çalışması tamamlandı. TEM Kuzey yan yolda tamamlanarak trafiğe açılan bu kısım ile şehir içerindeki trafik yoğunluğu azaldı, OSB’lere ulaşım rahatladı.

PROJE DE ÖNEMLİ KADEME DAHA HAYATA GEÇİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ulaşım projeleri ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi ile OSB arasındaki ulaşımı kolaylaştıran TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları projesinde önemli bir kademe daha aşıldı. Yeni inşa edilen Bağlantı Yolu 1 ile Tembelova Köprülerinin kuzey tarafında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ettirilen yan yol inşa çalışması tamamlandı. Altyapı ve son olarak asfalt serimi yapılarak üstyapı çalışması bitirilen Kuzey yan yolun bu önemli kısmı trafiğe açıldı.

TRAFİĞİ RAHATLATTI

Proje kapsamında yürütülen yan yol çalışmasından dolayı bir süredir trafik Gebze şehir içi yollarından aktarmalı bir şekilde sağlanıyordu. Yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey yan yoldaki (Balküpü Mevkii) bu önemli kısmı trafiğe açması ile OSB’lere ulaşım rahatlamış oldu.

















