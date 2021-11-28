Gebze Oto Pazarını Başkan Büyükgöz Açtı

Gebze Belediyesi Oto Pazarı, hizmete girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, Mevlana Kapalı Pazaryeri, her hafta pazar günleri oto pazarı olarak hizmet vermeye başladı. Her hafta pazar günleri oto pazarı konseptiyle oto alımı ve satımı yapacak vatandaşlara hizmet verecek olan Gebze Belediyesi Oto Pazarı, yılbaşına kadar ücretsiz olacak.

HAYIRLI VE BEREKETLİ SATIŞLAR

Yapılan düzenlemeyle oto pazarı konseptinde pazar günleri otomobil satışının gerçekleştirileceği Mevlana Kapalı Pazaryeri’ni başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, oto pazarını dolaşan vatandaşlar ve oto satıcılarıyla bir süre sohbet etti.

BÖLGEDE İHTİYAÇ VARDI

Çeşitli otomobil markalarının da araçlarını tanıttığı Mevlana Oto Pazarının ilk gününde oto tuningcilerin gerçekleştirdiği drift şovlar ilgiliyle izlendi. Oto pazarın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sizler için yeni konseptiyle hazırladığımız oto pazarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bölgemizde böyle bir ihtiyacın varlığını gözlemliyorduk. Bu pazar alanı sadece cuma günleri sebze pazarı olarak hizmet veriyordu.

NOSTALJİ PAZARI DA KURULACAK

Güneşten, yağmurdan korunacak şekilde, alıcı ve satıcı kardeşlerimizi buluşturacak bu oto pazarımızı bugün sizlerin katılımıyla hizmete almış olduk. İnşallah alıcı kazanır, satıcı bereketini görür. Bu alanda ilerleyen günlerde bir etkinlik daha başlatacağız.

VATANDAŞTAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Nostalji pazarımızı burada siz değerli Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Oto Pazarımız hepimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Pazara araç satışı ve alımı için gelen vatandaşlar oto pazarı konsepti için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.



























