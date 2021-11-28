GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Oto Pazarını Başkan Büyükgöz Açtı

Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla yeni konseptte düzenlenen Mevlana Kapalı Oto Pazarı, araç arayanlarla oto satıcılarını buluşturmaya başladı. Oto pazarının açılışını yapan Başkan Büyükgöz Mevlana Pazaryeri’nde nostalji pazarının da kurulacağını açıkladı

Gebze Oto Pazarını Başkan Büyükgöz Açtı

28 Kasım 2021 Pazar 17:09


 

 

Gebze Belediyesi Oto Pazarı, hizmete girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda, Mevlana Kapalı Pazaryeri, her hafta pazar günleri oto pazarı olarak hizmet vermeye başladı. Her hafta pazar günleri oto pazarı konseptiyle oto alımı ve satımı yapacak vatandaşlara hizmet verecek olan Gebze Belediyesi Oto Pazarı, yılbaşına kadar ücretsiz olacak.

HAYIRLI VE BEREKETLİ SATIŞLAR

Yapılan düzenlemeyle oto pazarı konseptinde pazar günleri otomobil satışının gerçekleştirileceği Mevlana Kapalı Pazaryeri’ni başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, oto pazarını dolaşan vatandaşlar ve oto satıcılarıyla bir süre sohbet etti.

BÖLGEDE İHTİYAÇ VARDI

Çeşitli otomobil markalarının da araçlarını tanıttığı Mevlana Oto Pazarının ilk gününde oto tuningcilerin gerçekleştirdiği drift şovlar ilgiliyle izlendi. Oto pazarın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sizler için yeni konseptiyle hazırladığımız oto pazarımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bölgemizde böyle bir ihtiyacın varlığını gözlemliyorduk. Bu pazar alanı sadece cuma günleri sebze pazarı olarak hizmet veriyordu.

NOSTALJİ PAZARI DA KURULACAK

Güneşten, yağmurdan korunacak şekilde, alıcı ve satıcı kardeşlerimizi buluşturacak bu oto pazarımızı bugün sizlerin katılımıyla hizmete almış olduk. İnşallah alıcı kazanır, satıcı bereketini görür. Bu alanda ilerleyen günlerde bir etkinlik daha başlatacağız.

VATANDAŞTAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Nostalji pazarımızı burada siz değerli Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Oto Pazarımız hepimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Pazara araç satışı ve alımı için gelen vatandaşlar oto pazarı konsepti için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. 















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Edebali Ortaokuluna Basketbol Ve Voleybol Sahası İzmit Edebali Ortaokuluna Basketbol Ve Voleybol Sahası
Kartepe Hasanpaşa’ya Yeni Mesire Alanı Kartepe Hasanpaşa’ya Yeni Mesire Alanı
Bu Proje 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Güvenli Bir Ortam Sunuyor Bu Proje 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Güvenli Bir...
Çiftçi, Kent Meydanı Projesinin Startını Verdi Çiftçi, Kent Meydanı Projesinin Startını Verdi
İzmit Sepetçiler Köyündeki Yeni Parkta Sona Doğru İzmit Sepetçiler Köyündeki Yeni Parkta Sona Doğru
KO-MEK ‘Arı’ Gibi Çalışıyor KO-MEK ‘Arı’ Gibi Çalışıyor
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit Edebali Ortaokuluna Basketbol Ve Voleybol...
İzmit Edebali Ortaokuluna Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapıldı

Haberi Oku